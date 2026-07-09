El Zoo del Pirineu alerta: con la ola de calor hay más atropellos nocturnos de fauna

El Zoo del Pirineu ha hecho un llamamiento a los conductores para que moderen la velocidad cuando circulen de noche por carreteras que atraviesan zonas boscosas. La entidad advierte que la actual ola de calor y las altas temperaturas del verano hacen que buena parte de la fauna salvaje concentre su actividad durante las horas de más fresco, especialmente al atardecer y de madrugada, cuando sale a buscar alimento y puntos de agua situados a menudo en las hondonadas.

Este cambio de hábitos incrementa las posibilidades de que los animales crucen las carreteras, especialmente en vías secundarias rodeadas de bosque. Por este motivo, el centro de recuperación reclama a los conductores que levanten el pie del acelerador en estos tramos, recordando que unos segundos de margen pueden evitar un accidente mortal.

«Cada verano vivimos esta historia una y otra vez», lamenta la entidad en un mensaje. El Zoo ha optado por apelar directamente a la responsabilidad de los conductores: «Al anochecer, en los tramos de bosque, levantad el pie del acelerador. Puede ser solo un segundo. Para un animal salvaje, puede ser toda una vida».

Los responsables del centro explican que durante los meses de verano es habitual recibir animales heridos después de ser atropellados. En muchos casos, las lesiones son incompatibles con la supervivencia o dejan secuelas irreversibles, lo que convierte la prevención en la mejor herramienta para reducir esta mortalidad.

Un problema que no deja de crecer

La petición del Zoo del Pirineu coincide con un aumento de los accidentes provocados por animales en las carreteras catalanas. Según datos de los Agents Rurals, entre enero y agosto de 2024 se registraron 3.570 accidentes con fauna, el equivalente a entre 14 y 15 siniestros cada día. La gran mayoría, cerca del 95%, estuvieron relacionados con jabalíes, una especie que ha incrementado notablemente su presencia durante los últimos años.

Los mismos Agents Rurals alertan de que estas cifras podrían ser todavía más elevadas, ya que calculan que hasta la mitad de los accidentes con animales no llegan a comunicarse oficialmente.

Más allá de la seguridad vial, los atropellos tienen un fuerte impacto sobre la biodiversidad. Estudios de la Generalitat estiman que cada año mueren en las carreteras catalanas decenas de miles de animales, entre ellos más de 120.000 anfibios y reptiles, además de miles de mamíferos y otras especies protegidas.

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Ante esta situación, el Zoo del Pirineu recuerda que reducir la velocidad durante las noches de verano es un gesto sencillo que puede salvar la vida de muchos animales y, al mismo tiempo, contribuir a evitar accidentes de tráfico. Con la llegada de las altas temperaturas, insisten, la prudencia al volante se vuelve más necesaria que nunca en los tramos de bosque y en las zonas cercanas a cursos de agua.