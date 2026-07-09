El taller de mantenimiento de trenes de Ripoll enfrenta a vecinos y trabajadores de Renfe

El concejal de deportes y miembro del equipo de gobierno de Aliança Catalana en el Ayuntamiento de Ripoll, Albert Santandreu, denunció en el último pleno municipal el ruido que se genera por las noches en el taller de mantenimiento que Renfe está construyendo en sus instalaciones de la Estació. Santandreu es vecino de la calle Progrés y afirma que «algunas noches solo he podido dormir dos horas» porque algunos de los trabajos más ruidosos, como vibrar la grava que ponen bajo los raíles, se hacen a partir de la medianoche. En su caso, que se despierta a las cinco de la mañana para ir a trabajar, le supone un perjuicio en el descanso, como de hecho en la mayoría de los vecinos de aquella zona, pero también del barrio dels Ferroviaris e incluso del de Castelladrall. Durante el plenario también explicó que había bajado a pie de obra para grabar el ruido que están realizando, afirmando que los trabajadores de Renfe se le habían encarado. En otros casos también han enfocado a los vecinos con los focos de trabajo. «Se ríen de nosotros», llegó a expresar.

La alcaldesa Sílvia Orriols confirmó que han recibido «quejas masivas» con llamadas a la Policía Local por parte de los afectados, y que han levantado actas porque los trabajadores «son irrespetuosos con los vecinos». Al mismo tiempo especificó que «no tenemos competencia para actuar» porque el terreno es de la empresa ferroviaria, y aprovechó para atacar a la oposición por no haber votado en contra de la construcción del taller de mantenimiento. También advirtió de que cuando lleguen camiones de alto tonelaje en las obras que todavía se alargarán un tiempo más, los inconvenientes entre los vecinos serán más frecuentes.

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La oposición sugirió diferentes soluciones como prohibir el paso de los camiones de alto tonelaje por la calle Progrés y Castelladrall, tal como pidió el concejal independiente Joaquim Colomer. El de la CUP, Jordi Hostench, pidió que no se haga una dicotomía entre los veinte puestos de trabajo —aunque inicialmente se hablaba de cuarenta— que generará el futuro taller de mantenimiento y las molestias actuales. El año pasado Aliança intentó evitar la construcción de la nueva nave, que será más alta de lo que se había previsto en un principio, pero no encontró la complicidad del resto del consistorio. Además de las molestias actuales, se siguen produciendo cortes en el tráfico rodado por dentro del municipio, por las maniobras que hacen algunos convoyes, y que a veces duran más de un cuarto de hora. En cuanto al ruido que producen los trabajadores no es diario, aunque la semana pasada hubo cuatro días seguidos con trabajos ruidosos más allá de la medianoche. En cambio, esta, según dice Santandreu, ha sido más tranquila.

Fuente: Diari de Girona