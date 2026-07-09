Sondeo CEO: La mitad de los catalanes que utilizan la IA consultan dudas sobre su salud

El Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat ha hecho una fotografía en su último barómetro sobre el uso que hacen los catalanes de la inteligencia artificial (IA). La primera conclusión es que estas herramientas forman parte ya del día a día del 56% de los ciudadanos: el 17% la utiliza varias veces al día; el 9%, una vez al día; el 14%, varias veces a la semana; el 7%, una vez a la semana; y el 9%, una vez al mes. Ello significa que el 44% de los catalanes no emplea nunca la IA, o al menos no lo ha hecho en el último mes.

Se observa un fuerte componente de edad y un ligero componente de género en el uso de aplicaciones de IA generativa, como ChatGPT, Gemini, Copilot, para uso personal. Entre los que no la usan nunca se encuentran el 75% de hombres y el 82% de mujeres mayores de 65 años; el 52% de mujeres y el 46% de hombres de entre 50 y 64; el 29% de mujeres y el 23% de hombres de entre 35 y 49; el 18% de mujeres y el 13% de hombres de entre 25 y 34 años, y el 10% de mujeres y el 5% de hombres de entre 18 y 24 años. Por nivel de estudios, el empleo de estas aplicaciones es del 75% entre los catalanes con estudios superiores, del 54% entre quienes tienen estudios de Secundaria y de solo el 12% entre los que tienen estudios de Primaria o inferiores.

Los usos principales

Cuando el CEO plantea a la parte de los entrevistados que reconocen emplear la IA varios ámbitos de uso personal de la IA generativa, las dos principales funciones que le dan los ciudadanos a estas herramientas son consultar dudas o gestiones cotidianas sobre temas jurídicos o económicos (52%) y consultar dudas relacionadas con la salud física (48%). Muy por debajo del 50% se sitúan otras funciones como informarse de la actualidad política, consultar problemas personales, resolver dudas religiosas o espirituales, consultar la orientación del voto o indagar sobre temas eróticos o sexuales.

Las franjas de edad que más utilizan la inteligencia artificial para resolver dudas relacionadas con la salud son los hombres de 25 a 34 años (53%) y las mujeres de 35 a 49 años (56%). Entre los más jóvenes, de 18 a 24 años, el porcentaje es del 47% entre ellos y del 51% entre ellas. En el caso de las consultas jurídicas o económicas, el recurso a la IA crece hasta el 70% entre los hombres de 25 a 24 años.

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Confianza y verificación

Pero incluso entre quienes utilizan la IA de forma habitual, el 52% admite que confía poco o nada en que estas aplicaciones puedan ofrecer una orientación fiable como si se tratara de un experto en el tema que se busca, frente al 48% al que sí le inspiran confianza. Por ello, dos de cada tres catalanes que emplean la IA (65%) verifican siempre o a menudo la información en otras fuentes. El 35% restante no efectúa esa labor de contraste nunca o solo algunas veces.