Los profesores catalanes preparan un "otoño caliente" de huelgas y movilizaciones en la escuela pública

No por esperada, la noticia ha dejado de sacudir a las familias, estos días ahogadas, no solo por los 40ºC a la sombra, sino por los malabares para sobrellevar las 11 semanas de colegios cerrados. El sindicato Ustec –hoy por hoy el mayoritario en la escuela pública catalana– ha confirmado que su afiliación ha avalado "reactivar la lucha" e impulsar un "otoño caliente" de movilizaciones y huelgas en los centros educativos para defender la educación pública. Según ha informado este jueves en un comunicado, el nuevo calendario de acciones en el que trabajan irá acompañado de un plan "concreto, calendarizado, con prioridades definidas y capacidad de escalada" si el Govern no da respuesta a las demandas del colectivo.

Ustec reitera así su disconformidad con el acuerdo firmado entre el Departament d'Educació, CCOO, UGT y Professors de Secundària (Aspepc), el cual supone un incremento de unos 600 euros brutos mensuales más por docente y más de 6.000 nuevas dotaciones hasta 2029. El rechazo es fruto del resultado de la consulta en junio al conjunto del profesorado en la que más de 39.502 docentes –el 65% de los que participaron en ella– dejaron un mensaje claro: "No era por dinero".

Más de la mitad de centros, sin salidas ni colonias

Tras las 23 huelgas en el primer semestre del año –26 sumando las tres de las 'bressol'–, repartidas por toda Catalunya y con cuatro paros en todo el territorio (uno en el primer ciclo de huelgas y tres en el segundo), el nuevo curso no empezará de forma más tranquila. Además del anuncio del otoño caliente, 1.335 escuelas e institutos públicos de Catalunya, la mitad de los centros, mantienen su adhesión al manifiesto 'Aturem les sortides i les colònies', en el que los centros señalan que no harán actividades fuera del centro educativo –y aún menos fuera de su jornada laboral– durante el curso que empieza el 8 de septiembre, día en el que se publicarán los resultados del último informe PISA, que nada indica que sirvan para apaciguar los ánimos.

En este contexto, Iolanda Segura, portavoz de Ustec, insiste en su intención de "fiscalizar" el despliegue del acuerdo para que ningún compromiso "quede en papel mojado". Pese a no firmarlo finalmente, el acuerdo es fruto de una negociación liderada por Ustec, sindicato que sí firmó un preacuerdo, finalmente rechazado tras la consulta abierta. El comunicado apunta también que reclamarán medidas como el aumento de la financiación en educación hasta el 6 % del PIB, ningún cierre en la pública o aulas adaptadas al cambio climático, tres de los grandes retos del sistema.