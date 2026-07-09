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Proyecto en construcción

Portugal da luz verde a la acuicultura del futuro con su primera macrogranja de peces en alta mar

La israelí Mariculture Systems impulsa el proyecto en el Algarve, donde prevé producir 8.000 toneladas anuales de lubina y dorada a partir de 2028

Recreación del modelo de macrogranja de peces de Mariculture Systems.

Recreación del modelo de macrogranja de peces de Mariculture Systems. / Mariculture Systems

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Jorge Garnelo

Vigo
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A 7,5 millas náuticas al sur de la desembocadura del Guadiana, mirando desde el Atlántico a la frontera entre España y Portugal. Esa es la ubicación elegida para la primera instalación de acuicultura en alta mar en aguas lusas. La antesala de la cría de peces del futuro y un ejemplo de lo que, tarde o temprano, podría llegar también a la costa gallega. La israelí Mariculture Systems ha obtenido el visto bueno del Gobierno de Luís Montenegro para llevar a cabo este proyecto frente al Algarve, a la altura de Vila Real de Santo António. Mar adentro, en un entorno de entre 65 y 85 metros de profundidad, planea levantar una macrogranja para producir 8.000 toneladas anuales de dorada y lubina, una vez opere a pleno rendimiento.

La firma ha obtenido ya el Título de Actividad Acuícola (TAA) a través de su filial portuguesa y con ello arrancará ahora su plan de despliegue, que contempla hasta una decena de plantas de este tipo. La construcción y el montaje de la número uno durarán aproximadamente 18 meses, por lo que si todo marcha como está previsto comenzará a rodar en 2028.

Recreación de la futura macrogranja de peces proyectada en el Algarve.

Recreación del modelo de macrogranja de peces de Mariculture Systems. / Mariculture Systems

El sistema de producción incorporará tecnologías de monitorización digital, incluyendo inteligencia artificial y dispensadores de piensos que se apoyarán en cámaras, con el objetivo de optimizar la gestión del alimento y reducir los residuos y el impacto en el lecho marino. El diseño de la instalación permitirá sumergir las jaulas en condiciones climáticas adversas, mejorando el bienestar de los peces y aumentando su resistencia. 

La macrogranja estará formada por una plataforma central llamada Coralis que ocupará 2.500 metros cuadrados, aunque el conjunto físico de toda la infraestructura abarcará más (entre 16.000 y 17.000). Mucho mayor es el espacio marítimo autorizado, que asciende a 40 hectáreas.

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Se estima una inversión de 60 millones de euros para llevar a cabo este proyecto: unos 55 millones para construir la plataforma central en un astillero y cinco millones para embarcaciones de apoyo y equipo logístico. La instalación podrá alojar una tripulación permanente de siete personas y hasta 20 profesionales para realizar actividades de investigación.

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Fuente: Faro de Vigo

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