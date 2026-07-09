Más de 84.000 personas han tenido que confinarse por incendios en Catalunya en menos de una semana: "Algunas no hacen caso y deciden huir por su cuenta"

La estrategia de confinar a los vecinos en riesgo por los incendios forestales se ha traducido, en tan solo una semana, en más de 84.000 personas afectadas por este tipo de medidas. Durante los últimos días, Catalunya ha vivido una ola de calor y un grave episodio de simultaneidad de incendios. En estos momentos, todos ellos están estabilizados y bajo control menos el de Guimerà, que ha obligado a confinar a 19.000 personas, pero los cuerpos de extinción han acumulado jornadas de mucha tensión que se mantendrá en las próximas semanas.

A la hora de gestionar la operativa para dar respuesta a los fuegos, Protección Civil y los bomberos han optado por reforzar la estrategia habitual cuando hay casas y vecinos en riesgo: confinar a la población en lugar de evacuarla. Así se explica el hecho de que miles de personas hayan tenido que permanecer en sus casas mientras los fuegos estaban activos.

PERSONAS CONFINADAS EN LOS ÚLTIMOS INCENDIOS (Mapa del símbolo)

La mayoría de las personas que recibieron un mensaje en el móvil a través del sistema ES-Alert avisando de que debían cerrar puertas y ventanas y no salir se concentraron en el Anoia (33.000). El fuego de la Bisbal d'Empordà confinó a 12.000 y el de Navarcles a 9.000.

"Si la gente se va y se encuentra en el exterior o en un vehículo, no podemos garantizar que tendrá una protección efectiva" Imma Solé, sudirectora de Protecció Civil

No obstante, desde Protección Civil avisan de que no todo el mundo sigue las indicaciones de las autoridades y admiten que este incumplimiento pone en riesgo su seguridad. Imma Solé, subdirectora general de Coordinación y Gestión de Emergencias de Protecció Civil, detalla la situación a EL PERIÓDICO: "Es cierto que algunos no hacen caso y deciden huir por su cuenta, pero debemos esforzarnos en explicar bien por qué se está más protegido en casa que intentando alejarse del incendio". Solé asegura que el confinamiento se pide cuando se detecta un "riesgo para la vida o la salud de la gente".

El incendio de la Bisbal de l'Empordà, visto desde Calonge / EPC

"En muchos casos, finalmente el fuego no avanza en esa dirección, pero, aun así, avisamos y confinamos preventivamente a personas que quizá no se encuentran en el punto más próximo al incendio y que podrían verse afectadas", subraya.

La persona, cuando recibe el mensaje, ha de refugiarse dentro de un edificio y solo avisar a los bomberos en caso de que el fuego realmente llegue a su casa. "Si la gente se va y se encuentra en el exterior o en un vehículo, no podemos garantizar que tendrá una protección efectiva", alerta Solé.

El peligro del humo

Además del fuego, también existe el riesgo del humo, que puede ser denso y reducir mucho la visibilidad, especialmente si se circula en coche: "Por falta de visibilidad, una persona puede acabar entrando en una zona más peligrosa sin darse cuenta". "Además, el humo también puede provocar problemas respiratorios y causar mareos o desorientación", añade Solé. "Siempre es mejor que el incendio te encuentre dentro de un edificio que pueda actuar como barrera de protección", resume.

"La mejor opción es seguir las indicaciones aunque no generen confianza porque se ven las llamas desde casa" Imma Solé

Este tipo de actitudes preocupan tanto a Protección Civil como a los bomberos porque pueden complicar el operativo, si de repente se tiene que evacuar a personas que estaban huyendo del fuego en sus coches por una carretera que ha quedado cortada por la caída de un árbol. "Pese a que en todo momento comunicamos la situación del incendio, un ciudadano no conoce la estrategia operativa ni sabe hacia dónde avanzará el fuego, si cambiará el viento o qué zonas pueden ser de riesgo en pocos minutos", sostiene la subdirectora de Protección Civil. También existe el riesgo de que se colapse la carretera y se genere un "escenario desastroso".

Las evacuaciones, una medida extrema que solo se lleva a cabo cuando hay margen de tiempo y la zona habitada está realmente amenazada, deben hacerse solo cuando la vía de evacuación es 100% segura. "Es verdad que en algunos casos a las personas que se autoevacuan les puede salir bien, pero también puede salir muy mal; por este motivo la mejor opción es seguir las indicaciones aunque no generen confianza porque se ven las llamas desde casa", recomienda Solé.