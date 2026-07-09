Escándalo en las oposiciones a maestro de Asturias, con faltas de ortografía como "abances", "surga" o "llendo": "Hemos visto auténticas burradas"

"Abances", "surga" o "llendo", son algunas de las faltas de ortografía que se encontraron en las oposiciones a maestro de Asturias que han teniendo un elevado número de suspensos. Pero no solo hubo faltas de ortografía, también errores en la puntuación y en la sintaxis, y fallos de comprensión lectora. Estas son algunas de las razones que aducen desde la Consejería de Educación ante el elevado número de suspensos, tal y como adelantó La Nueva España, diario del grupo Prensa Ibérica como EL PERIÓDICO, y la cantidad de personas que participaron en las pruebas del pasado 20 de junio y que, según las calificaciones publicadas, no alcanzan siquiera el mínimo exigido en alguna de las partes de la primera prueba para que pueda ser computada: "Hemos visto auténticas burradas".

Más de un 30% de los opositores, o no se presentaron a la prueba o abandonaron el aula antes de cumplirse quince minutos

En relación con este último proceso selectivo para el cuerpo de maestros y las protestas por el elevado número de suspensos, la Consejería de Educación ha querido aclarar, además, que más de un 30% del total de aspirantes, o bien no se presentó a la prueba, o bien abandonó el aula a los quince minutos. "Ese porcentaje se eleva a más del 43% en algunas de las especialidades con mayor número de opositores", explican desde el departamento que dirige Eva Ledo.

Las faltas de ortografía, cuya penalización figuraba expresamente en las bases de la convocatoria, como novedad este año, constituyen una de las causas "más relevantes" en el índice de suspensos, aseguran desde la consejería. También se ha detectado "una preparación insuficiente" de los aspirantes al cuerpo de maestros.

Según informan de forma unánime desde los diferentes tribunales, esta situación ha causado "una profunda tristeza", habida cuenta de que las personas que se examinaban son quienes formarán a las nuevas generaciones.

"Generosidad" en la corrección

Los miembros de esos tribunales opositores aseguran que han mostrado una "gran generosidad e indulgencia" durante las correcciones y, pese a todo, se han encontrado con innumerables faltas de ortografía, entre otros errores. Así, en las bases se explicaba que en la corrección se restarían 0,2 puntos por cada falta de ortografía, hasta 1 punto máximo en las pruebas calificadas de 0 a 5 y 2 puntos en calificadas de 0 a 10. Fuentes consultadas por este diario atribuyeron una parte de los suspensos a esta nueva condición para superar la primera parte de las oposiciones.

Ante el anuncio de los sindicatos de reclamaciones en tromba de las pruebas, fuentes de la Consejería de Educación explicitaron que se analizará a fondo el origen de estos resultados y se contará con la opinión de los diferentes agentes que forman la comunidad educativa, con el objetivo común de poder "mejorarlos" en futuras convocatorias.

Indefensión, según los sindicatos

El sindicato de Enseñanza de CCOO ha denunciado el "oscurantismo" de la consejería en estas oposiciones y ha reclamado un proceso "transparente". Tras la publicación de las calificaciones de la primera prueba, aseguran que las pruebas se han desarrollado de forma "poco garantista" al dejar en situación de ´"indefensión" a decenas de aspirantes. Como CSIF, CCOO había planteado a la Consejería de Educación que los opositores pudieran revisar la primera prueba y plantear alegaciones antes de la fase siguiente, pero se rechazó emplazando a las personas aspirantes eliminadas tras esa primera prueba a reclamar sin haber podido acceder a la revisión efectiva de su examen.

Para CSIF resulta "vergonzoso y lamentable" que los opositores se vean privados" de facto" de reclamar entre ambas pruebas. Entienden que el sistema actual "deja sin eficacia real el derecho de reclamación cuando existe un error material, aritmético, de transcripción, de identificación del ejercicio o de aplicación de los criterios" a la persona aspirante, de manera que puede quedar excluida sin posibilidad práctica de corregirlo a tiempo.

La respuesta de la consejería a estas quejas no se hizo esperar: "La revisión de la primera prueba no se realiza en este momento, sino que se realiza en su conjunto una vez que finaliza la segunda prueba". Si se hizo en alguna convocatoria pasada, ello desembocó en "un ajuste demasiado comprometido" a la hora de sacar los listados de aspirantes en fecha para poder empezar el curso con la mayor parte de interinos en los centros. No obstante, indicaron desde el departamento autonómico, en el momento en el que se produce la reclamación al final de la prueba, se está "a tiempo" y se contempla "la posibilidad de que si se detecta algún error y si alguna de las reclamaciones es exitosa, se le proporcionará al opositor tiempo para que pueda retrotraerse la realización del ejercicio, valoración del ejercicio con la nota correspondiente y seguir su proceso como si hubiera salido aprobado en ese momento".

En cualquier caso, precisan desde la consejería, el objetivo es, ante la posibilidad de fallo por parte del tribunal a la hora de emitir una calificación, si lo hubiere, que no salga perjudicado el aspirante.

Plazas a cubrir

La consejera de Educación, Eva Ledo, ha querido aclarar que el hecho de que el número de aspirantes que pasen a la segunda prueba sean más reducido que en otros momentos no significa que en principio que no se vayan a proporcionar todas las plazas convocadas. "Sí me han comentado en varias especialidades que ahora mismo que se están exponiendo programaciones y unidades didácticas se observa que el nivel es bueno de las personas que han pasado a la segunda prueba. Y, por lo tanto, sí se cuenta con que las plazas se puedan conceder", subrayó la responsable del departamento de Educación. Igualmente, Ledo destacó que el hecho de participar en el procedimiento con la titulación adecuada ya sitúa a los aspirantes en una posición en la lista a través de la cual luego se va a dotar del profesorado en sustituciones y profesorado en situación interina.