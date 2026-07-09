La mujer que ha perdido la casa en el incendio de l'Anoia: «Celebramos que estamos bien, pero las cosas materiales también importan, y lo hemos perdido todo»

Maria Martín tenía la ilusión de hacerse una casa, pero el incendio de Carme se la ha arrebatado. La tenía en la urbanización les Garrigues, en la Pobla de Claramunt, y fue de las más afectadas por el fuego del incendio de Carme, declarado el lunes por la tarde. La casa ya no existe. Queda solo una habitación, que era la de los juegos de los niños. Fuera, una piscina prefabricada ardió antes de poder ser instalada.

«Teníamos la piscina para ponerla, pero ahora estaba pasando una mala época y no podía ponerla. Y ahora me he quedado sin casa, porque es toda mi ilusión, esta casa, y la he perdido». Martín estaba este miércoles por la mañana esperando a los peritos de la aseguradora. «Sí, teníamos seguro, porque tengo hipoteca».

Cuando se declaró el incendio, la propietaria no estaba en la casa. «Yo estaba trabajando, y sabía que los chicos estaban aquí, con las dos niñas salimos pitando, pero el fuego ya lo tenían arriba, no pudimos coger nada, y se quemó todo. Se quemó todo». Martín reflexiona que es importante que nadie haya tomado daño, «pero una vez ya ves que no nos ha pasado nada, las cosas materiales también son importantes. Y más con una persona como yo, que estoy sola. Y estoy sacando adelante esta casa como puedo para el día de mañana. Y ahora mismo lo he perdido todo».

Los peritos han llegado cerca de la una del mediodía y han entrado a visitar lo que quedaba de la ilusión de Maria Martín. Ha sido la única casa irrecuperable de una urbanización donde también se quemó totalmente una caravana en la que vivía un hombre, Manuel Comino.

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Por lo demás, se han quemado muchos patios, muchos árboles y cobertizos, pero las casas han resistido. Esta urbanización contaba con franjas de seguridad y eso ha sido «clave» para evitar daños mayores, según palabras del director gerente de Boscat, la Federació Catalana d'Associacions de Propietaris Forestals, Jordi Tarradas. El hecho de tener caminos limpios y zonas con franjas son «herramientas para evitar que un fuego se haga más grande». Según Tarradas, «no podemos evitar los incendios, pero sí podemos hacer que tengan una medida más contenida». Y esta urbanización es un buen ejemplo.