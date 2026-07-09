Incendios en Catalunya y resto de España hoy, en directo: última hora de los fuegos activos en Gavà y Sentmenat

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de los incendios declarados en Catalunya y en otros puntos de España.

Los Bomberos de la Generalitat luchan contra los incendios en un verano marcado por olas de calor y temperaturas récord con el agravante añadido de la simultaneidad. En estos momentos sigue ardiendo el de Sentmenat (Vallès Occidental) y en las últimas horas se han estabilizado el de Anoia y el de Artesa de Segre. El gran incendio de Les Gavarres está estabilizado pero aún sin controlar. Y en Perpinyà, el fuego no ha avanzado pero sigue sin estar controlado. Durante la jornada se han declarado nuevos incendios en Gavà, Aiguamúrcia (Tarragona) y Navarcles (Bages).

Mapa de incendios activos.

Estabilizado el incendio de vegetación declarado en Guimerà (Lleida) El incendio declarado este miércoles por la noche en Guimerà, en la comarca de Urgell (Lleida), en la partida de las Rabassoles, ha sido estabilizado en la madrugada de este jueves, informaron los Bomberos de la Generalitat. "Mañana, con la luz del día, habrá que revisar el perímetro, sobre todo un talud en la parte alta del flanco derecho", añadió esta misma fuente a través de un mensaje difundido en su perfil de la plataforma X. Los efectivos de extinción centraron sus esfuerzos, especialmente, en contener el avance de las llamas por el flanco derecho, que "está más abierto" y que afectó a dehesas de encinas, donde las llamas podían alcanzar hasta 15 metros de altura. El flanco izquierdo, por su parte, afectó principalmente a una zona de rastrojo.

Los Bombers mantienen el dispositivo en Navarcles para extinguir la nave industrial Los Bombers han dado por estabilizado el incendio de Navarcles, aunque advierten de que todavía queda mucho trabajo para extinguir la nave industrial alcanzada por las llamas. El operativo continúa centrado en ese punto.

Un nuevo incendio forestal en Guimerà obliga a movilizar 13 dotaciones Los Bombers trabajan en un nuevo incendio de vegetación forestal declarado en Guimerà (Urgell), en la partida de les Rabassoles. El operativo cuenta con 13 dotaciones terrestres y centra los esfuerzos en el flanco derecho, el más abierto, mientras los medios aéreos ya no pueden volar por la falta de luz.

Los Bombers estabilizan el incendio del Pla de Manlleu Los Bombers han dado por estabilizado el incendio del Pla de Manlleu. El operativo mantiene 41 dotaciones trabajando durante la noche para apagar los puntos calientes y evitar posibles rebrotes.

Protecció Civil levanta el confinamiento por el incendio de Navarcles Protecció Civil ha enviado una alerta ES-Alert para levantar el confinamiento por el incendio de Navarcles. Quedan desconfinadas las zonas de Cabrianes, el Polígono Industrial Berenguer, el núcleo urbano de Sallent y la zona este del núcleo de Artés, aunque se mantiene la recomendación de no acercarse a las áreas afectadas.

Interior hace balance de los cuatro incendios activos y mantiene la vigilancia en el Pla de Manlleu La consellera de Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha hecho balance de los cuatro incendios activos durante la jornada. Los fuegos de Gavà y Sentmenat ya están estabilizados y se han levantado todos los confinamientos, mientras que el de Navarcles está prácticamente estabilizado. En cuanto al incendio del Pla de Manlleu, la evolución es favorable y los Bombers confían en poder estabilizarlo, aunque por el momento se mantienen los confinamientos.

El Govern anuncia mejoras en Les Gavarres tras el incendio El Govern y la Diputación de Girona han anunciado que realizarán las aportaciones necesarias para mejorar los caminos y ampliar los depósitos de agua en Les Gavarres tras el incendio. Además, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha confirmado un segundo requerimiento a la empresa investigada porque había aspectos que "no quedaban suficientemente claros".

El incendio de Gavà queda estabilizado tras movilizar a cerca de 40 dotaciones Los Bombers han dado por estabilizado el incendio de Gavà tras un operativo en el que han participado cerca de 40 dotaciones y siete medios aéreos. En estos momentos permanecen trabajando una veintena de dotaciones terrestres.

Los Agents Rurals cifran en ocho hectáreas la superficie afectada por el incendio de Gavà Los Agents Rurals han informado de que el incendio de Gavà (Baix Llobregat) afecta a una superficie aproximada de ocho hectáreas, mayoritariamente de terreno forestal, según datos provisionales.