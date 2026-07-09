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Incendios en Catalunya y resto de España hoy, en directo: última hora de los fuegos activos en Gavà y Sentmenat

La simultaneidad de incendios tensiona a los Bomberos: "El de Sentmenat, de gran intensidad, es el que más preocupa"

Catalunya mantiene el modelo de prevención de incendios de Les Gavarres: "Con calor extremo y tramontana, aunque haya gestión, el bosque arde"

El punto cero del incendio en Gavà: un coche provoca la propagación del fuego

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Guillem Costa

Germán González

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EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de los incendios declarados en Catalunya y en otros puntos de España.

Los Bomberos de la Generalitat luchan contra los incendios en un verano marcado por olas de calor y temperaturas récord con el agravante añadido de la simultaneidad. En estos momentos sigue ardiendo el de Sentmenat (Vallès Occidental) y en las últimas horas se han estabilizado el de Anoia y el de Artesa de Segre. El gran incendio de Les Gavarres está estabilizado pero aún sin controlar. Y en Perpinyà, el fuego no ha avanzado pero sigue sin estar controlado. Durante la jornada se han declarado nuevos incendios en Gavà, Aiguamúrcia (Tarragona) y Navarcles (Bages).

Mapa de incendios activos.
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