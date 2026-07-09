En Lleida
El incendio de Guimerà (Urgell) se reactiva y obliga a confinar a 21.000 vecinos
Las llamas, con capacidad de lanzar focos secundarios, han alcanzado vegetación forestal y campos de cultivo por segar y ya han afectado a más de 160 hectáreas
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El incendio de Guimerà (Urgell, Lleida), que fue estabilizado la pasada madrugada, vuelve a estar activo y a media tarde ha obligado a confinar a 21.000 personas de las poblaciones de Verdú, Tàrrega, Vilagrassa, Granyanella y la Vila de Mas Bondia, así como del polígono industrial Rimbau.
Las llamas ya han afectado a 161 hectáreas de superficie, 102 de ellas dentro del espacio natural protegido de Granyena. Tras su reactivación, los bomberos, que han desplegado 48 dotaciones terrestres, siete helicópteros y cinco bombarderos, concentran los esfuerzos en el flanco derecho del incendio. El fuego también ha obligado a cortar la carretera LV-2101.
Según los bomberos, el fuego tiene capacidad de lanzar focos secundarios y ha alcanzado vegetación forestal y campos de cultivo por segar. Las tareas de extinción también están trabajando para proteger una granja en el flanco derecho. Los efectivos están repartidos en un área de trabajo de 383 hectáreas.
Fuego en el Cap de Creus
Tras una mañana de tregua para un cuerpo de bomberos muy tensionado estos últimos días por la simultaneidad de incendios, esta tarde también se ha declarado un fuego cerca del faro del Cap de Creus. Hasta allí se han destinado 10 dotaciones para sofocar un incendio que ha afectado a un vehículo, varios contenedores y matorral forestal.
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