Previsión meteorológica
Una decena de comarcas catalanas vuelven a activar avisos rojos por calor ante la última jornada de temperaturas extremas
Gran parte del litoral desde el Empordà hasta el Baix Llobregat, así como varias comarcas del Ponent, mantienen activados los avisos por calor extremo hasta como mínimo este jueves por la noche
Barcelona mantiene activado su plan de alerta ante altas temperaturas ante una jornada que se prevé como extrema
Catalunya registra casi 100 muertes prematuras atribuibles al calor extremo en la primera semana de julio
Tras un miércoles de calor histórico en el que se han batido tanto récords de temperatura mínima como de temperauras máximas, Catalunya se enfrenta ahora a un jueves donde las temperaturas, aunque más bajas que ayer, seguirán siendo extremas. En esta jornada son al menos una decena las comarcas que mantienen activadas las alertas de nivel rojo por calor mientras que en el resto del territorio los avisos se rebajan a nivel naranja y amarillo. Los pronósticos apuntan a que en las próximas horas volverán a registrarse máximas de entre 38 y 42 grados en gran parte del litoral desde el Empordà hasta el Baix Llobregat, así como varias comarcas del Ponent. Con un poco de suerte, los modelos apuntan a que las temperaturas empezarán a bajar a partir del viernes y a lo largo del fin de semana se irán amortiguando.
Este jueves toda Catalunya sigue estando en aviso por calor. Entre la noche y la madrugada, todas las comarcas del litoral y del prelitoral han activado un aviso por altas temperaturas nocturnas. Después, a lo largo del día, todas las comarcas sin excepción activarán avisos de nivel amarillo, naranja y rojo por calor extremo. Las zonas más afectadas serán el Empordà, Gironès, la Selva, Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat, por un lado, y Noguera, Pla d'Urgell y Segrià, por otro lado. En todos estos puntos hay activados avisos de nivel rojo desde el mediodía y como mínimo hasta la noche del jueves. Después, a partir de la siguiente madrugada, todo apunta a que los avisos se irán apagando.
Durante esta jornada se espera que los termómetros vuelvan a rozar los 40 grados en provincia de Girona y de Lleida. En Barcelona, tras un jueves de récord en el que se superaron los 40 grados por segunda vez en la historia de la ciudad, todo apunta a que el calor tocará techo a los 38 grados. Los meteorólogos afirman que "persistirá el ambiente extremadamente caluroso en todas partes" y que se llegará a valores superiores a los 40 grados en el oeste de la depresión Central, en el valle del Ebro y en valles del Prepirineo occidental, y nuevamente se podrá superar los 42 grados en el Pla de Lleida y en el interior de la Ribera d'Ebre. Si los pronósticos de confirma, en esta quinta jornada de la ola de calor, Catalunya podría vivir otra jornada de extremos.
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