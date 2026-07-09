David Márquez, uno de los ganadores de la beca de la Fundación Amancio Ortega: "Disfruto resolviendo problemas"

"Las matemáticas y la física son dos de mis pasiones. Me gustan mucho los retos y el proceso de encontrar la solución. Disfruto resolviendo problemas", afirma David Márquez (Manresa, 2010), uno de los 450 estudiantes de toda España que este año han obtenido una beca de la Fundación Amancio Ortega, que le permitirá cursar primero de Bachillerato en Canadá.

Acaba de graduarse de la ESO en FEDAC Manresa y ya tiene en mente su próximo destino: una localidad situada cerca de Vancouver. Allí cursará primero de Bachillerato gracias a esta beca. "Desde pequeño me ha gustado mucho conocer mundo y viajar", explica. Fue su hermana quien, desde hacía tiempo, le animaba a presentarse. Cuando faltaba poco para que terminara el plazo de solicitudes, decidió dar el paso. Era septiembre del año pasado. Desde entonces ha superado las tres fases del proceso de selección hasta recibir la noticia.

La Fundación Amancio Ortega concede cada año 450 becas para cursar primero de Bachillerato en el extranjero: 250 para estudiar en Canadá y 200 en Estados Unidos. Del total, 80 están reservadas para estudiantes de Galicia.

Una experiencia para crecer

"En la segunda fase empecé a pensar: 'Quizá me seleccionan y esto se hace realidad'", recuerda el joven de Manresa, que este agosto emprenderá la aventura. Más allá de la oportunidad de viajar, lo que más le atrae es el sistema educativo canadiense: "La forma que tienen de dar clase es más práctica y a mí me gusta mucho experimentar y trabajar de forma práctica", explica.

También afronta la experiencia como una oportunidad para cambiar de entorno y "crecer como persona, aprender a ser más independiente y salir de mi zona de confort". Para los jóvenes que estén pensando en presentarse a la convocatoria, su mensaje es claro: "Que se apunten, que no lo duden". Y añade un consejo: "Que se esfuercen, porque es una oportunidad única en la vida".

En Canadá, en lugar de escoger una modalidad de Bachillerato desde el primer momento, cursará las asignaturas obligatorias y después podrá configurar su itinerario con materias optativas. Aun así, David tiene claro que se orientará hacia el ámbito científico y tecnológico. Además de continuar con su formación, el joven de Manresa quiere aprovechar su estancia para vivir una experiencia que considera única: hacer amistades y establecer un buen vínculo con la familia de acogida, que también alojará a un estudiante de Brasil. Uno de los requisitos de la beca es no recibir la visita de familiares durante el curso, ni siquiera en Navidad. Aunque admite que los echará de menos, asegura que está "ilusionado".

Más allá de los estudios, el joven dedica buena parte de su tiempo al fútbol. Es jugador y entrenador en la Guardiolenca. "Será duro porque llevo siete años en el club y echaré de menos a mis compañeros", reconoce. Aun así, ya se ha informado de que el centro donde estudiará cuenta con un equipo de fútbol. También quiere aprovechar su estancia para descubrir nuevos deportes.

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De cara al futuro, David se imagina habiendo recorrido el mundo y trabajando en el sector de la aviación, ya sea como controlador aéreo o como ingeniero. En cualquier caso, tiene claro que quiere dedicarse a un ámbito relacionado con las matemáticas o la física.