Cuatro detenidos en Alicante y San Vicente tras perseguir a un coche cargado de armas de guerra desde Elche hasta Murcia

La Policía Nacional ha detenido en Alicante y San Vicente del Raspeig a cuatro hombres españoles de entre 21 y 43 años tras interceptar un vehículo en el que se transportaban ocho fusiles automáticos Kalashnikov AK-47, considerados armas de guerra. La operación se desarrolló después de una peligrosa persecución policial que comenzó en la provincia de Alicante, en el término de Elche, y finalizó en la Región de Murcia, en la zona de Abanilla.

Los detenidos han sido acusados de delitos de depósito de armas de guerra, pertenencia a grupo criminal, delito contra la seguridad del tráfico, atentado a agente de la autoridad y daños.

Las armas de guerra incautadas por la Policía de Alicante. / INFORMACIÓN

La intervención se inició la semana pasada cuando agentes del Grupo de Crimen Organizado de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Alicante detectaron, en la autovía que conecta Alicante con Elche, a un vehículo que circulaba a gran velocidad y realizaba maniobras peligrosas a la altura del término ilicitano.

Los policías trataron de interceptarlo de forma discreta, pero el conductor, al advertir la presencia policial, emprendió la huida. A partir de ese momento comenzó una peligrosa persecución por distintas carreteras de la provincia de Alicante.

Uno de los detenidos. / INFORMACIÓN

Según la Policía Nacional, durante la fuga el vehículo sospechoso, que llegó a salirse momentáneamente de la autovía y dirigirse hacia Aspe, llegó a embestir de forma violenta a varios coches policiales con el objetivo de evitar su detención.

En algunos tramos, el automóvil superó los 150 kilómetros por hora, lo que generó un grave riesgo tanto para los agentes como para el resto de usuarios de la vía.

Embestidas

Uno de los vehículos policiales fue sacado de la carretera a causa de una de las embestidas y sufrió importantes daños materiales, lo que le impidió continuar la persecución.

Finalmente, los agentes lograron alcanzar el vehículo cuando ya se encontraba en la Región de Murcia, en concreto en la zona de Abanilla. Tras una nueva embestida, el conductor perdió el control del coche, se salió de la calzada e impactó contra una zona de cultivos. Después abandonó el vehículo siniestrado y huyó a pie, sin que pudiera ser alcanzado en ese momento al ser de noche.

Las armas de guerra incautadas. / INFORMACIÓN

En el interior del automóvil, los agentes localizaron ocho fusiles automáticos Kalashnikov AK-47 con sus correspondientes cargadores. Se trata de un tipo de armamento considerado de guerra y vinculado habitualmente, según fuentes policiales, a actividades del crimen organizado y a delitos de especial gravedad.

Las investigaciones posteriores permitieron identificar, localizar y detener a cuatro personas en Alicante y San Vicente del Raspeig. Los arrestados, entre los que se encontraba el conductor del coche perseguido donde estaban las armas, contaban con antecedentes policiales por delitos graves.

La Policía Nacional considera esta incautación un importante golpe al tráfico ilícito de armas, ya que evita que este armamento pudiera ser utilizado en hechos violentos de alto impacto social, como homicidios o delitos relacionados con el tráfico de drogas en el ámbito de organizaciones criminales.

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Los detenidos fueron puestos a disposición judicial en la provincia de Alicante tras la práctica de las correspondientes diligencias policiales.