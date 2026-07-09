Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bonnie TylerEncuesta CEOHipotecasMeteocat calorTiroteo SabadellGasto defensaGuerra IránBarcelonaJosé AndrésNotas de corte 2026José AndrésJardínAire acondicionado
instagramlinkedin

Delitos sexuales

Detenido un 'chamán' acusado de drogar y hacer tocamientos a mujeres en el barrio de Vallvidrera (Barcelona)

Según los Mossos, era el líder de un grupo de meditación

Dos agentes de los Mossos d'Esquadra.

Dos agentes de los Mossos d'Esquadra. / EUROPA PRESS

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
ACN

ACN

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los Mossos d’Esquadra han detenido a un hombre por drogar y hacer tocamientos a mujeres en el barrio de Vallvidrera de Barcelona, según ha confirmado el cuerpo a la ACN. Según la policía, era el líder de un grupo de meditación.

Los hechos se remontan a finales de 2023 y a septiembre de 2024, pero la detención se produjo el pasado 5 de julio en la comarca del Baix Ebre. El hombre había abandonado el país y se había dictado una orden de detención, pero la policía catalana finalmente lo localizó en Catalunya y lo arrestó por dos agresiones sexuales y un delito contra la salud pública. El 'chamán', de 45 años, no tiene antecedentes y pasó a disposición judicial al día siguiente de la detención; es decir, este lunes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Barcelona registra su récord absoluto de temperatura con una máxima de 40,9 grados
  2. Catalunya, en aviso rojo ante un miércoles de temperaturas extremas que ya se perfila como el día más cálido de lo que llevamos de verano
  3. Caen 'Los 300', banda juvenil que actuaba con 'violencia extrema' en Barcelona y reclutaba a menores como 'soldados
  4. España perderá 1,3 millones de alumnos potenciales: la caída demográfica abre la puerta a una educación más personalizada
  5. ¿Cuándo acaba la ola de calor en Barcelona y resto de Catalunya? Esto dice el Meteocat
  6. Incendios en Catalunya y resto de España hoy, en directo: última hora de los fuegos activos en La Bisbal, Anoia, Sentmenat y Perpinyà
  7. Un estudio apunta a que la vitamina D ayuda a la recuperación de los pacientes tras un ictus
  8. Agricultura avisó por SMS a las empresas autorizadas de las restricciones al uso de maquinaria el día antes del incendio de Les Gavarres

Detenido un 'chamán' acusado de drogar y hacer tocamientos a mujeres en el barrio de Vallvidrera (Barcelona)

Detenido un 'chamán' acusado de drogar y hacer tocamientos a mujeres en el barrio de Vallvidrera (Barcelona)

Detenido el sospechoso de robar un reloj de la marca Rolex de 15.000 euros en Platja d'Aro

Detenido el sospechoso de robar un reloj de la marca Rolex de 15.000 euros en Platja d'Aro

¿El exceso de videos cortos puede dañar la memoria?

¿El exceso de videos cortos puede dañar la memoria?

Confinan Verdú, Tàrrega, Vilagrassa, Granyanella y la Villa de Mas Bondia por una reanudación del fuego de Guimerà

Directo | El avance del incendio de Guimerà (Lleida) amplía el confinamiento a Tàrrega y afecta ya a 21.000 vecinos

Directo | El avance del incendio de Guimerà (Lleida) amplía el confinamiento a Tàrrega y afecta ya a 21.000 vecinos

Más de 84.000 personas confinadas por incendios en menos de una semana en Catalunya: "Algunas no hacen caso y deciden huir"

Más de 84.000 personas confinadas por incendios en menos de una semana en Catalunya: "Algunas no hacen caso y deciden huir"

La Guardia Urbana denuncia a cinco comercios del Raval por tener la electricidad pinchada

La Guardia Urbana denuncia a cinco comercios del Raval por tener la electricidad pinchada

El colegio de psicólogos catalanes investiga a la terapeuta de los Andic por posible intrusismo profesional y mala praxis