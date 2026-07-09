Delitos sexuales
Detenido un 'chamán' acusado de drogar y hacer tocamientos a mujeres en el barrio de Vallvidrera (Barcelona)
Según los Mossos, era el líder de un grupo de meditación
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Los Mossos d’Esquadra han detenido a un hombre por drogar y hacer tocamientos a mujeres en el barrio de Vallvidrera de Barcelona, según ha confirmado el cuerpo a la ACN. Según la policía, era el líder de un grupo de meditación.
Los hechos se remontan a finales de 2023 y a septiembre de 2024, pero la detención se produjo el pasado 5 de julio en la comarca del Baix Ebre. El hombre había abandonado el país y se había dictado una orden de detención, pero la policía catalana finalmente lo localizó en Catalunya y lo arrestó por dos agresiones sexuales y un delito contra la salud pública. El 'chamán', de 45 años, no tiene antecedentes y pasó a disposición judicial al día siguiente de la detención; es decir, este lunes.
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