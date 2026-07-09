Previsión meteorológica
La ola de calor en Catalunya dará unas horas de tregua a partir del viernes y remontará de cara al domingo
Los modelos apuntan a que las temperaturas bajarán ligeramente entre el viernes y el sábado y volverán a coger fuerza de cara a inicios de la semana que viene
¿Podría Catalunya llegar a los 50 grados? Este es el futuro que nos espera si el cambio climático sigue acelerándose como hasta ahora
La segunda ola de calor del verano todavía no ha terminado. Según advierte el Servei Meteorològic de Catalunya, las altas temperaturas darán una tregua entre el viernes y el sábado y después, a partir del domingo, volverán a remontar. Los modelos apuntan a que el calor intenso volverá a coger fuerza hacia inicios de la semana que viene y se mantendrá en valores extremos hasta mediados o finales de la semana. Los pronósticos apuntan a que en tan solo unos días podrían volverse a dar temperaturas tan extremas como las del pasado miércoles, cuando registraron algunos de los valores más extremos jamás observados, se batieron récords de temperatura y se llegaron incluso a registrar 32 grados de mínimas en el Empordà y máximas por encima de los 40 grados en Barcelona.
Tras varios días de calor extremo y un miércoles de temperaturas infernales, todo apunta a que las temperaturas empezarán bajarán de cara al viernes. Para esa jornada, de hecho, los avisos por calor en Catalunya se limitan a algunas comarcas del litoral y del interior y, a diferencia de los últimos días, son de nivel amarillo y con un potencial riesgo de 1 sobre 6 en la escala de peligros meteorológicos. De cara al sábado, en cambio, todavía no se han activado avisos por calor y se esperan máximas de 34 grados en el litoral y 38 en el interior. Si los pronósticos se confirman, con un poco de suerte los termómetros catalanes tendrán alrededor de 48 horas de tregua del calor extremo.
Las previsiones apuntan a que el calor en Catalunya volverá a remontar a partir del domingo y cogerá aún más fuerza a inicios de la semana que viene. Desde el Meteocat afirman que podrían volverse a registrar valores tan extremos como los de estos últimos días, cuando se han alcanzado valores hasta 10 grados por encima de lo habitual para la época y se han batido decenas de récords de temperatura. Ante este escenario, es posible que en los próximos días se vuelvan a activar avisos por intensidad de calor tanto por máximas por encima de los 40 grados como por mínimas que, una vez más, podrían volver a rozar los 30 en plena noche. Por ahora, parece que el calor se mantendrá hasta como mínimo finales de la semana que viene.
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