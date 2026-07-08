Desigualdad en la infancia
Uno de cada tres niños y adolescentes catalanes no puede permitirse una semana de vacaciones en verano
Cerca de 5.000 entidades -de la Societat Catalana de Pediatria a la aFFaC-, alertan de los perjuicios educativos y sociales de la falta de ocio de verano y reclaman al Govern 15 días de actividades para todos
Denuncian que, aunque hace un año el Parlament reclamó el acceso universal al ocio de verano como una obligación de la administración, no se ha incluido una partida específica en los presupuestos recién aprobados
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Una amplia alianza de federaciones, colegios profesionales y entidades que agrupa a cerca de 5.000 organizaciones -desde la Societat Catalana de Pediatria hasta la aFFaC- ha reclamado este miércoles en el Parlament que la Generalitat garantice el acceso al ocio educativo de verano para todos los niños, niñas y jóvenes del país. Las entidades advierten de que las desigualdades durante las vacaciones agravan brechas educativas, sociales y de salud, exigen que la 'Estrategia de lucha contra la pobreza infantil 2025-2030' incluya un mínimo de quince días de casals, campamentos o colonias y denuncian que, un año después de que el Parlament instara a reconocer el ocio de verano como una obligación de la administración, los presupuestos recién aprobados no reservan ninguna partida específica, pese a que la pobreza infantil ya alcanza el 36% y "amenaza con condicionar el futuro de toda una generación".
La pobreza infantil escala al 36% y cuatro de cada diez niños y adolescentes catalanes se quedan fuera de las actividades de verano
La denuncia llega desde un frente amplio. Entidades que va desde la Plataforma d’Infància de Catalunya (PINCat), Save the Children, EDUCO o UNICEF Comitè Catalunya, la Fundació Equitat.org o la Aliança Educació 360 hasta la Federació Catalana de l’Esplai o SOS Racisme han decidido alzar la voz ante una realidad que consideran intolerable: en Catalunya, uno de cada tres niños no puede permitirse ni una semana de vacaciones y cuatro de cada diez se quedan fuera de las actividades de verano. No hablan solo de ocio, advierten, sino de derechos, y de una brecha que, cuando cierran las escuelas, se ensancha todavía más.
Políticas estructurales y estables
Las entidades subrayan que no se puede dejar que este derecho dependa del esfuerzo voluntario de las asociaciones de familias (AFA) o del presupuesto de cada municipio, sino que requiere políticas públicas estructurales y estables.
El manifiesto difundido este miércoles destaca que el ocio educativo no es solo una herramienta de conciliación familiar, sino un pilar fundamental para la salud física y emocional, la cohesión social y el fomento de la lengua catalana. Propone una inversión aproximada de 46,8 millones de para garantizar el acceso a 'casals y colonias', especialmente para los colectivos vulnerables, eliminando así las barreras económicas actuales.
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