Rápida carrera de los toros de Cebada Gago en el segundo encierro de los Sanfermines

Los toros de la ganadería gaditana de Herederos de José Cebada Gago han protagonizado un segundo encierro de los Sanfermines rápido y con al menos un herido por asta de toro, que no reviste gravedad, según el primer parte médico. El incidente se ha producido en el tramo de Telefónica y se trata de una herida penetrante, una cornada en brazo, que ha requerido el traslado al centro hospitalario. No reviste gravedad. El herido es un guipuzcoano de 23 años.

También se ha atendido en la plaza de toros una contusión con deformidad en pierna. La tercera asistencia, también en la plaza de toros, ha sido por una hemorragia no masiva por caída en brazo.

La manada ha partido puntual de los corrales de Santo Domingo, donde los toros pasan la noche a la espera de que suene el cohete que da inicio al encierro a las 8 de la mañana tras los tradicionales cánticos a San Fermín. Encabezados por los cabestros, los astados de Medina Sidonia, conocidos por su bravura y peligrosidad, han ido cogiendo velocidad hasta el contacto con los corredores, sin llegar en ningún momento a abrir grandes huecos.

El ritmo lo han mantenido a lo largo de todo el recorrido de forma que, a diferencia de lo sucedido el año pasado en el que los Cebada Gago necesitaron más de cinco minutos para completar el recorrido, en esta ocasión lo han hecho en 2 minutos y 26 segundos.

Los toros de la ganadería gaditana de Cebada Gago pasan por la curva de Mercaderes. / Jesús Diges / EFE

Un cabestro con un toro negro a su derecha han guiado a la torada por la cuesta de Santo Domingo y de esa forma ha cruzado la plaza Consistorial, con alguna caída de corredores, y Mercaderes para dirigirse a la curva con Estafeta que han cruzado sin incidencias. En una calle Estafeta repleta de corredores, al igual que prácticamente todo el recorrido, el grupo se ha estirado sin llegar a romperse y con escasos huecos entre los animales. En este tramo se han sucedido las caídas, que se han repetido en el tramo de Telefónica, zona en la que ha sido atendido un corredor por una cornada en el brazo.

Dos toros han tomado la cabeza y el grupo se ha separado unos metros en la entrada del callejón lo que ha hecho que hayan entrado separados unos metros en el coso pamplonés abarrotado de espectadores. Con caídas de corredores pero sin mayores incidencias han entrado en chiqueros.

Los Cebada Gago, la segunda ganadería que más veces ha corrido por las calles de Pamplona, solo por detrás de Miura, serán lidiados este miércoles por la tarde por los diestros David Galván, Román y Manuel Diosleguarde.