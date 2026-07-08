Mapa de refugios climáticos en Barcelona y resto de Catalunya: ¿dónde refugiarse de la ola de calor?

Catalunya lleva registrando temperaturas veraniegas desde mediados de primavera. Desde mediados de mayo hasta ahora, ha hecho calor. Sí. Mucho calor. Pero este miércoles, según apuntan los modelos, el calor será aún más intenso. El Servei Meteorològic de Catalunya afirma que esta jornada, que por ahora se perfila como el día álgido de la ola de calor que atraviesa el territorio, podría ser la más calurosa de lo que llevamos de verano. Las previsiones apuntan a temperaturas muy por encima de la media para esta época y que, en algunos puntos, incluso podrían rozar récord. De momento, la pasada noche ha sido la más cálida de la historia de Catalunya con mínimas de 32 grados en el Empordà.

De hecho, Barcelona acaba de registrar la temperatura más alta de su historia. El Observatori Fabra, el más antiguo de la ciudad, ha notificado este mediodía que sus termómetros han alcanzado la cifra inédia de 40,5 grados. Se trata del valor más alto jamás observado en la ciudad y que supera en hasta medio grado el récord establecido en julio de 2024, hace dos años, durante una ola de calor histórica que azotó el territorio.

Las diferentes administraciones han habilitado diversos espacios como refugios climáticos para que los ciudadanos puedan refugiarse del calor. Los hay en Barcelona, en el área metropolitana y en el conjunto de Catalunya. Son los siguientes:

Mapa de refugios climáticos en Barcelona.