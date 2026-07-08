Verano trágico
Un hombre de 70 años muere ahogado en una playa de Calafell
Con esta ya son nueve las personas que han fallecido en las playas catalanas en lo que va de verano
El 90% de los fallecidos por ahogamiento mueren en zonas sin vigilancia
Un hombre de 70 años y nacionalidad española ha muerto ahogado este miércoles al mediodía en la playa de L'Estany-Mas Mel de Calafell (Tarragona), según ha informado Protección Civil de la Generalitat.
El teléfono de emergencias 112 ha recibido a las 12:48 horas el aviso de que un bañista había sacado del agua a un hombre inconsciente. A la víctima le han practicado sin éxito maniobras de reanimación en la arena.
En el momento del incidente había servicio de vigilancia en la playa y ondeaba la bandera amarilla debido al estado del mar.
Hasta el lugar de los hechos se han desplazado tres ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y cuatro patrullas de los Mossos d'Esquadra, que se han hecho cargo de las diligencias judiciales.
Con esta víctima, 9 personas han muerto en las playas catalanas desde que, el 15 de junio, comenzó oficialmente la campaña de baño.
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