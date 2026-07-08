Un hombre de 70 años muere ahogado en una playa de Calafell

Un hombre de 70 años y nacionalidad española ha muerto ahogado este miércoles al mediodía en la playa de L'Estany-Mas Mel de Calafell (Tarragona), según ha informado Protección Civil de la Generalitat.

El teléfono de emergencias 112 ha recibido a las 12:48 horas el aviso de que un bañista había sacado del agua a un hombre inconsciente. A la víctima le han practicado sin éxito maniobras de reanimación en la arena.

En el momento del incidente había servicio de vigilancia en la playa y ondeaba la bandera amarilla debido al estado del mar.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado tres ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y cuatro patrullas de los Mossos d'Esquadra, que se han hecho cargo de las diligencias judiciales.

Con esta víctima, 9 personas han muerto en las playas catalanas desde que, el 15 de junio, comenzó oficialmente la campaña de baño.