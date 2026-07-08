Muere ahogada una niña de seis años en la piscina del complejo deportivo Barri del Secà de Balaguer

Una niña de seis años ha muerto ahogada este lunes en la piscina del complejo deportivo Barri del Secà de Balaguer (Noguera), según han explicado a la ACN fuentes municipales.

Los servicios de emergencias han recibido el aviso del accidente poco antes de las ocho de la tarde. La víctima ha sido atendida por los servicios de socorrismo del complejo deportivo, pero, pese a sus esfuerzos, no se ha podido hacer nada por salvar la vida de la menor.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha movilizado tres ambulancias y un equipo de psicólogos. Según ha indicado Protecció Civil, se trata de la cuarta víctima mortal por ahogamiento en las piscinas catalanas desde el inicio de la campaña de baño, el 15 de junio, y del primer ahogamiento mortal en una piscina de la provincia de Lleida.

Además, una veintena de personas han resultado heridas por ahogamiento en piscinas de Catalunya desde el 15 de junio, la mayoría menores. Durante la campaña de baño de 2025 (15 de junio – 15 de septiembre) se registraron cuatro ahogamientos mortales en las piscinas catalanas, la misma cifra que se ha producido en las primeras tres semanas de la campaña de este año.

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Desde Protecció Civil de la Generalitat se recuerda la importancia de extremar las precauciones en las playas, piscinas y aguas interiores este verano. Si se observa que alguien se encuentra mal o tiene dificultades dentro del agua, hay que avisar urgentemente al servicio de socorrismo o al teléfono 112 para facilitar una actuación rápida.