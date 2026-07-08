La policía cree que operan entre cinco y diez bandas juveniles violentas en Barcelona y su área metropolitana

Hace más de dos décadas las bandas latinas irrumpieron con fuerza en Barcelona provocando un fenómeno que se consiguió erradicar desde el punto de vista policial pero también social y educativo. En los últimos años, se está experimentando un repunte de estos grupos aunque la composición es muy diferente. Si en las primeras bandas casi todos sus integrantes eran de origen latinoamericano ahora están compuestas por jóvenes de diversas nacionalidades, tanto de países latinos pero también de la Europa del este, españoles o norteafricanos. Por eso, se alerta de que existen 'organizaciones juveniles violentas', pese a que la finalidad es la misma: unirse para delinquir.

Los Mossos d'Esquadra afirman que actualmente operan entre cinco y diez bandas juveniles en Barcelona y su área metropolitana. Una de ellas, 'los 300' fue "plenamente" desarticulada a finales de mayo, según fuentes policiales. Quedan otras como Barrio 18 o los Trinitarios, que presuntamente estarían detrás de la muerte de un menor de 15 años asesinado a tiros la semana pasada en el parque de la Pegaso de Barcelona. La policía también ha hecho operaciones contra los Latin Kings, pese a que ya no sería un grupo que pugna por un espacio territorial ni tan violento como hace dos décadas y se dedicarían más al narcotráfico y las ciberestafas.

El inspector de la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos, José Ángel Merino, considera que "el fenómeno de las bandas juveniles puede tener una tendencia al alza” por el incremento de casos relacionados con estos grupos que se han registrado en los últimos años. Su presencia se puede notar cada vez más en plazas y parques de distritos barceloneses como Sant Andreu, Sant Martí o Nou Barris, además de algunas otras ciudades como L'Hospitalet de Llobregat o Badalona.

Desde la policía catalana se tiene en cuenta también los flujos migratorios desde algunos países americanos para ver si el fenómeno sigue creciendo, por lo que se intentará crear una "estrategia global" para combatir su presencia. Lo que está claro es que operaciones como la desarrollada contra el grupo 'Los 300' permite conseguir información de cómo operan estos grupos y saber su evolución que ayudará a combatirlos con “total contundencia”, tanto de la vertiente policial como social o educativa.

Perfil vulnerable

El intendente de la Guardia Urbana, Juan Guzmán, ha explicado que estas bandas suelen captar menores de familias vulnerables, ya que son más influenciables. "Les facilitan una plataforma que sustituye a la familia", explica el intendente y añade que a los menores les hacen hacer trabajos más básicos, como llevar armas blancas encima o transportar droga, para que, si son detenidos, no les caiga una tan pena elevada como a un adulto. Por eso, las bandas suelen buscar menores tanto en redes sociales, difundiendo un contenido atractivo, como en centros educativos o lugares públicos.

Estas agrupaciones juveniles empiezan cometiendo acciones incívicas para ir escalando hacia otras más agresivas. Suelen apoderarse de espacios de ocio o deportivos y enfrentarse a otros grupos o personas que intentan usar estos lugares, como canchas de baloncesto. Los agentes han remarcado la importancia de la "violencia" desde el inicio, tanto en las pruebas iniciáticas para poder entrar, que a veces requieren de un sacrificio físico, como a amenazas e intimidaciones con armas blancas a otros grupos antagónicos o, incluso, para cometer robos.

Los agentes remarcan que intervienen cuando esta violencia deja de ser esporádica y pasa a ser más habitual, llegando a usar machetes de los llamados 'matazombies' por la serie 'The Walking Dead', para reforzar la disciplina interna o para atacar a otros grupos rivales, en las llamadas 'caídas'. Estas organizaciones también se dedican al narcotráfico para financiarse y conseguir más armas blancas con las que atacar a otras bandas por el control territorial.

Además, también usan una estética propia y una simbología particular. A diferencia a las bandas de hace 20 años no dejan su rastro en parques o paredes con grafitis, sino que tienen las redes sociales para comunicarse entre ellos y dejar constancia de su "actividad delictiva".

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Para la policía las plataformas digitales son un "elemento clave" de estas bandas juveniles "para reforzar la identidad del grupo, el sentimiento de pertenencia, su cohesión interna y su capacidad de intimidación". Por eso, suelen crear y difundir contenido propio, ya sea imágenes intimidatorias como contenido más lúdico como música o canciones para de esta forma reforzar "la idea de un colectivo estable, cohesionado y con voluntad de proyectar identidad y presencia". De esta forma, las bandas suelen ser vistas como organizaciones atractivas para los menores que quieren imitar su estética y formar parte.