Jordi Castellví, subinspector de los bomberos: "Podemos asumir un gran incendio, pero no dos a la vez"

¿Cuál es la principal preocupación del cuerpo en estos momentos?

Las condiciones meteorológicas y la simultaneidad de fuegos: no se daba a este nivel desde 2022.

Empecemos por lo primero. Las temperaturas extremas se mantendrán durante al menos un día más. ¿Cómo se afronta este escenario?

Las entradas de masas de aire caliente hacen que se alcancen los 40ºC en superficie. Esta situación se mantendrá hasta el viernes y es muy complicada. El fin de semana nos dará una tregua, pero la semana que viene tendremos otra entrada de calor extremo procedente del sur.

"El contexto meteorológico es tan crítico que estamos ante una ventana ideal para que se declaren grandes incendios, tanto de día como de noche y en casi todo el territorio"

Es un fenómeno que se repite cada vez más. ¿Cómo afecta a los trabajos de extinción?

Estas entradas del sur son cada vez más habituales y largas. En los años 80 y 90 teníamos tres o cuatro jornadas con las condiciones actuales, ahora puden ser 30 o 40 días. Esto cambia por completo el enfoque. Y cabe señalar que no estamos en sequía. Sin embargo, cuando las temperaturas elevadas se alargan, parte de la vegetación muere. El hecho de que haya tantos días sin recuperación de humedad se convierte en un peligro constante.

¿A qué nos exponemos?

El contexto meteorológico es tan crítico que estamos ante una ventana ideal para que se declaren grandes incendios, tanto de día como de noche y en prácticamente en todo el territorio.

Un bombero, durante el fuego de Sentmenat. / Manu Mitru

Y a todo esto, se suma la simultaneidad de fuegos.

Nuestra prioridad es tratar de evitarla o intentar que dure lo menos posible.

¿Cómo?

Si se producen varios incendios a la vez, se hace un análisis y marcamos prioridades.

¿Cuáles?

Asumimos que podemos gestionar un gran incendio, pero no dos grandes incendios.

"Si se producen varios fuegos a la vez, se hace un análisis y marcamos prioridades; si es necesario, sacamos recursos de un incendio grande, mientras lo seguimos monitorizando, para frenar los pequeños e impedir que se conviertan en grandes"

Entonces, ¿se puede dejar arder uno de los incendios?

Si es necesario, sacamos recursos de un incendio grande, mientras lo seguimos monitorizando, para frenar los pequeños e impedir que se conviertan en grandes fuegos.

¿Cómo se toman este tipo de decisiones?

Analizamos si hay personas o bienes afectados y evaluamos los recursos de los que disponemos. Si un fuego arde sin riesgo para las personas y tenemos margen para confinarlo en un eje concreto, podemos dejar que avance hasta aquel punto sin enviar más recursos para centrarnos en minimizar la simultaneidad.

¿Qué zonas tienen marcadas en rojo en el mapa?

Las zonas más crítica son el interior de las Terres del Ebre (incluidos Els Ports), el interior de Tarragona, el sur del Segrià y la Noguera, aunque ahora tenemos la campaña de siega en marcha en el norte del Anoia y el sur de la Segarra.

"Las zonas más críticas son el interior de las Terres del Ebre (incluidos Els Ports), el interior de Tarragona, el sur del Segrià y la Noguera, aunque ahora tenemos la campaña de siega en marcha en el norte del Anoia y el sur de la Segarra"

¿Por qué son las áreas más preocupantes?

Son los lugares en los que la vegetación sufre más estrés hídrico. Una ignición en estas zonas tiene capacidad de crecer, generar un gran incendio y provocar aún más simultaneidad. Hasta ahora, hemos tenido la mayoría de incendios en el prelitoral, la región metropolitana y Les Gavarres, que no son los terrenos en los que peor están los bosques. Aun así, con las olas de calor, en lugares en los que décadas atrás teníamos margen de actuación, porque había más humedad, ahora ha aumentado el riesgo.

Coches afectados por el fuego de Les Gavarres. / ACN

La mayoría de veces, las causas de los fuegos son humanas.

Sí, por esta razón pedimos extremar la prudencia. Pero, de cara a las próximas horas, una ignición causada por un rayo puede desembocar en un gran fuego.

¿Es elevado el riesgo de tormenta seca?

En Els Ports y los Pirineos, sobre todo. Con la masa de aire seca, entran tormentas secas que nacen en el interior de la Península y que apenas deja precipitación. Si bajan y dejan rayos, puede ser terrorífico en algunos puntos negros.

"Pedimos extremar la prudencia, pero, en las próximas horas, una ignición causada por un rayo también puede desembocar en un gran fuego"

Cuando habla de un gran incendio, ¿a qué se refiere?

A fuegos que quemen miles de hectáreas, que superan la capacidad de extinción de los bomberos y que se propagan a gran velocidad. En la Segarra, el año pasado, el fuego alcanzó los ocho kilómetros por hora. El número de hectáreas afectadas no lo son todo. Es importante tener en cuenta el potencial. El incendio del pasado martes en Carme (Anoia), por ejemplo, podía saltar hacia Montserrat y amenazaba a la población. En todo momento analizamos el escenario para tomar decisiones.

¿Apagar todos los incendios nos ha hecho más vulnerables ante el fuego?

Sí, los bomberos hemos tenido margen de acción en buena parte por los grandes incendios de los años 80 y 90, que dejaron estructuras más preparadas. Ahora todo se ha regenerado y hay más bosque y no podemos aprovechar los antiguos perímetros de fuegos pasados.

Un gran incendio es aquel que quema miles de hectáreas, supera la capacidad de extinción de los bomberos y se propaga a gran velocidad"

Entonces, ¿los incendios que se "escapan" están realizando, de forma accidental, una parte de la gestión forestal pendiente?

En cierto modo, sí, pero de forma descontrolada. Ahora, un incendio al inicio de Les Gavarres con tramontana no es capaz de quemar todo el macizo. Las Gavarres están vacunadas y han quedado divididas en dos.

Los Bombers confían en perimetrar pronto el incendio forestal en Gavà que ha obligado a confinar a 6.000 personas / Manu Mitru

¿Es como una especie de eje de confinamiento como los que se pretenden crear?

Trabajamos en generar 14 grandes ejes para evitar megaincendios. En Les Gavarres, se puede decir que ya hay un nuevo eje accidental de protección.

¿Cuántos macizos quedan sin vacunar?

Muchos. Por ejemplo, Els Ports, Sant Llorenç Savall o Prades, donde no ha habido grandes fuegos en los últimos años.

¿Y se plantean dejar avanzar un fuego de manera acompañada hasta un lugar concreto para realizar esta gestión?

Solo se puede hacer en lugares donde está planificado previamente de forma detallada, como en el Val d'Aran. En algunos espacios naturales hay proyectos embrionarios de planificación. Pero, si hay un incendio, debemos apagarlo. Los bomberos no podemos decidir qué se quema y qué no si no es por cuestiones operativas y de gestión de efectivos. Pero es cierto que apagarlos todos no convierte el territorio en más resiliente, sino al contrario.

"Es cierto que apagar todos los incendios no convierte el territorio en más resiliente, sino al contrario"

¿Está de acuerdo en que las franjas de protección de 25 metros serán insuficientes en muchos puntos?

Sí, para frenar un incendio que viene de fuera la urbanización, hay zonas concretas, y sabemos cuáles son, que no tienen bastante con una franja mínima. Aquí sí se deberían sobredimensionar. En el Pont de Vilomara, por ejemplo, el incendio hacía saltos de 500 metros. Si pasa esto, una franja de 25 sirve de poco.

¿Las urbanizaciones son la principal inquietud?

Son un problema porque no siempre podemos garantizar la seguridad de sus vecinos. Cuando vemos una urbanización como en Sentmenat, tan diseminada que ni siquiera se ven los tejados de las casas, estamos ante un grave riesgo.

"Las urbanizaciones son un problema porque no siempre podemos garantizar la seguridad de sus vecinos: cuando vemos vecindarios como en Sentmenat, tan diseminados que ni siquiera se ven los tejados de las casas, estamos ante un grave riesgo"

Es entonces cuando piden los confinamientos.

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Sí, pedimos que no se marchen porque el peligro es mayor. Desde que llega el impacto del fuego a la casa hasta que se pueden quemar sus bienes, tenemos margen para actuar. Lo que no podemos es ir con helicóptero a cada casa diseminada, pero sí a una de ellas si las llamas llegan ahí. Si el impacto llega, empieza a humear un toldo y avisan al 112, vamos e intervenimos. Si no, las urbanizaciones absorberían todos los recursos. Es como tener una casa en medio del cauce de un río. Tarde o temprano te tocará, pero no puedes esperar que vengan a protegerte siempre de forma preventiva.