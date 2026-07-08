La Intersindical lleva a los tribunales la infiltración de Mossos en una asamblea docente en Barcelona

El sindicato Intersindical ha presentado ante la Sección Contencioso Administrativa del Tribunal de Instancia de Barcelona un recurso por la infiltración de dos agentes de los Mossos d'Esquadra en una asamblea de docentes celebrada el pasado 6 de mayo en el Institut Pau Claris de Barcelona. Según ha informado la organización en un comunicado este miércoles, esta actuación constituye "una vulneración muy grave de derechos fundamentales protegidos por la Constitución", concretamente de la libertad sindical, el derecho de huelga y el derecho de reunión pacífica.

La asamblea, que tenía como objetivo preparar la huelga educativa convocada para el 12 de mayo, fue organizada por varios sindicatos, entre ellos Ustec, CGT e Intersindical, y la infiltración policial fue reconocida públicamente días después por la consellera de Interior, Núria Parlon, durante su comparecencia en el Parlament.

Efecto intimidatorio

"En una democracia no es admisible que la policía se infiltre en una asamblea sindical que prepara una huelga sin ninguna autorización judicial", ha destacado el delegado de la sectorial de educación de Intersindical, Carles Amigó.

El recurso sostiene que la infiltración generó un efecto intimidatorio sobre los asistentes e interfirió directamente en la actividad sindical, y se fundamenta tanto en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional como en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo.