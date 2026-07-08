Incendios en Catalunya y resto de España hoy, en directo: última hora de los fuegos activos en La Bisbal, Anoia, Sentmenat y Perpinyà

Bombers frena el flanco derecho del incendio de Sentmenat (Barcelona), aunque sigue "activo"

El jefe de los Bombers de la Generalitat, David Borrell, ha afirmado que han conseguido frenar el flanco derecho del incendio de Sentmenat (Barcelona) e insiste en que el incendio "todavía no está estabilizado, está activo, pero los puntos que preocupaban están más estables". En declaraciones a la prensa, ha dicho que durante la tarde de este martes ha habido rebrotes en el perímetro y afectación a una construcción en el flanco izquierdo del incendio; también ha señalado que la inestabilidad del flanco derecho la han "podido contener", y que el objetivo era que el fuego no avanzara hacia Sant Feliu de Codines (Barcelona). Ha afirmado que han tenido que activar la "evacuación horizontal" en la urbanización de el Farell, es decir, mantener a la ciudadanía concentrada en un punto seguro dentro de la propia urbanización, y Borrell señala que a lo largo de esta tarde se planteará la situación de las personas en el Farell para que puedan volver a sus casas. "Mantenemos el confinamiento activo, pero a las 21.00 horas haremos un replanteamiento de las poblaciones afectadas. Seguramente lo levantaremos, pero tenemos que hablarlo con tranquilidad y ver cuáles sí y cuáles no, para que la gente pueda volver a casa", ha dicho.