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Incendios en Catalunya y resto de España hoy, en directo: última hora de los fuegos activos en La Bisbal, Anoia, Sentmenat y Perpinyà
La simultaneidad de incendios tensiona a los Bomberos: "El de Sentmenat, de gran intensidad, es el que más preocupa"
Catalunya mantiene el modelo de prevención de incendios de Les Gavarres: "Con calor extremo y tramontana, aunque haya gestión, el bosque arde"
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de los incendios declarados en Catalunya y en otros puntos de España.
Los Bomberos de la Generalitat luchan contra los incendios en un verano marcado por olas de calor y temperaturas récord con el agravante añadido de la simultaneidad. En estos momentos sigue ardiendo el de Sentmenat (Vallès Occidental); y en las últimas horas se han estabilizado el de Anoia y el de Artesa de Segre. El gran incendio de Les Gavarres está estabilizado pero aún sin controlar. Y en Perpinyà, el fuego no ha avanzado pero sigue sin controlar.
2.000 hectáreas
El de las Gavarres es el más importante hasta ahora, con más de 2.000 hectáreas afectadas, y le siguen los de esta semana en Carme, Anoia, y Sentmenat, en el Vallès Occidental. En conjunto, más de 3.000 hectáreas se han visto afectadas en el último mes, el cuarto año más negro desde 2010, pero lejos de los registros del pasado año, con más de 8.000. La mayoría del área calcinada en el 2025 se dio al fuego iniciado en Torrefeta y Florejacs (Segarra).
Los incendios declarados este verano superan ya los 150, el segundo mayor número desde el 2010 a estas alturas
Los incendios declarados este verano entre el 1 de junio y el 5 de julio han superado ya los 150, una cifra que se acerca a los 186 del año pasado hasta el 7 de julio, la campaña con más fuegos a estas alturas desde 2010, con datos de Agentes Rurales y de Agricultura consultados por el ACN
Controlado el incendio de la Bisbal d'Empordà tras cuatro días activo y 2.200 hectáreas afectadas
Los Bombers han dado por controlado a las 19.30 horas de este lunes el incendio forestal que arde desde el viernes y que ha afectado a 2.200 hectáreas de superficie, según ha informado el cuerpo de emergencias, que facilita datos provisionales del Cos d'Agents Rurals. Las llamas han afectado a varios municipios del macizo de les Gavarres. Pese a la fase de control, se seguirán revisando puntos calientes y durante la noche continuarán trabajando 16 dotaciones. Las carreteras GI-660, entre la Bisbal y Calonge, y la GIV-6612, entre Santa Cristina d'Aro y Calonge, continúan cortadas al tráfico. La extensión del perímetro del incendio es de 40 kilómetros y hay una veintena de viviendas afectadas en urbanizaciones de Santa Cristina d'Aro y Calonge.
Varios incendios simultáneos
Els Bombers de la Generalitat continúan trabajando intensamente en los diferentes incendios forestales que afectan a Catalunya. A estas horas, el incendio de Sentmenat (Vallès Occidental) continúa activo. Al anochecer ya se han dado por controlados los incendios de la Bisbal d'Empordà (Baix Empordà), mientras que los de Anoia y Selvanera (Segarra) continúan estabilizados. A lo largo de la jornada también se ha conseguido controlar los incendios de Savallà del Comtat (Conca de Barberà) y Martorell (Baix Llobregat).
Levantada la restricción para acceder al perímetro del incendio de Carme - la Pobla de Claramunt
Se levanta la restricción para acceder al perímetro del incendio de Carme - la Pobla de Claramunt en la comarca de Anoia. Los vecinos de la urbanización les Garrigues ya pueden regresar a sus casas.
Varios incendios entre Bassella y Castellar de la Ribera provocados por rayos
Los Bombers de la Generalitat trabajan para extinguir varios incendios provocados por rayos entre Bassella y Castellar de la Ribera. Han recibido el aviso a las 19:35 horas del teléfono de emergencias 112 y, según informa el cuerpo, habría cinco focos de incendio que ya están estabilizados y han ardido con baja intensidad. Para la atuación han desplegado 15 dotaciones terrestres y 2 aéreas.
Protecció Civil ha enviado una alerta para actualizar el confinamiento por el incendio de Sentmenat a las poblaciones de Sentmenat, Caldes de Montbui y Castellar del Vallès. Se mantiene en la zona de el Farell y Sant Sebastià de Montmajor y se levanta en el resto de zonas confinadas. Asimismo, se pide no acercarse a la zona y continuar atentos a las indicaciones de las autoridades.
Bombers frena el flanco derecho del incendio de Sentmenat (Barcelona), aunque sigue "activo"
El jefe de los Bombers de la Generalitat, David Borrell, ha afirmado que han conseguido frenar el flanco derecho del incendio de Sentmenat (Barcelona) e insiste en que el incendio "todavía no está estabilizado, está activo, pero los puntos que preocupaban están más estables". En declaraciones a la prensa, ha dicho que durante la tarde de este martes ha habido rebrotes en el perímetro y afectación a una construcción en el flanco izquierdo del incendio; también ha señalado que la inestabilidad del flanco derecho la han "podido contener", y que el objetivo era que el fuego no avanzara hacia Sant Feliu de Codines (Barcelona). Ha afirmado que han tenido que activar la "evacuación horizontal" en la urbanización de el Farell, es decir, mantener a la ciudadanía concentrada en un punto seguro dentro de la propia urbanización, y Borrell señala que a lo largo de esta tarde se planteará la situación de las personas en el Farell para que puedan volver a sus casas. "Mantenemos el confinamiento activo, pero a las 21.00 horas haremos un replanteamiento de las poblaciones afectadas. Seguramente lo levantaremos, pero tenemos que hablarlo con tranquilidad y ver cuáles sí y cuáles no, para que la gente pueda volver a casa", ha dicho.
Los Bombers descartan estabilizar hoy el incendio de Sentmenat
Los Bombers descartan estabilizar hoy el incendio de Sentmenat, aunque el inspector jefe, David Borrell, se ha mostrado satisfecho con la evolución de las llamas a las 19.30 horas, después de un día y, sobre todo, de una tarde, con momentos "complicados". Ahora, el primer tercio del flanco derecho, la cabeza del flanco izquierdo y los focos secundarios que ha habido están "mucho más tranquilos", y eso permitirá reevaluar los confinamientos, que afectan a unas 7.000 personas de 7 urbanizaciones. Borrell no ha descartado que hacia las 21.00 horas se puedan levantar algunos de estos confinamientos, especialmente en la cola del incendio. Por otro lado, también prevé que a esa hora se puedan dar por controlados los incendios de la Segarra, el Anoia y les Gavarres.
El incendio de Sentmenat sigue activo tras una tarde "crítica"
Tras una tarde "crítica", los Bomberos no han conseguido estabilizar este martes el incendio de Sentmenat (Barcelona), con ya 159,09 hectáreas calcinadas, aunque afrontan la noche con "menos preocupación" antes de que las condiciones meteorológicas vuelvan a complicar la extinción del fuego mañana al mediodía. En declaraciones a los medios, el jefe del cuerpo David Borrell ha confirmado que el flanco izquierdo del fuego ha sufrido varias reproducciones que han afectado a una edificación diseminada aún por determinar, aunque han logrado frenar el avance derecho hacia Sant Feliu de Codines. Debido a la intensidad del incendio, a media tarde, los Bomberos han activado una "evacuación horizontal" en la urbanización de El Farell, una maniobra que consiste en concentrar a los vecinos en un punto seguro de la misma zona, sin llegar a sacarlos del municipio.
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