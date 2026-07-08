El incendio de Navarcles ya ha quemado 30 hectáreas y obliga a confinar a 9.000 vecinos

Un incendio quema este miércoles por la tarde entre Navarcles y Artés. El fuego se ha iniciado a las 15.45 horas, cerca del Pont de Cabrianes, en unos márgenes de la carretera que une Sant Fruitós y Artés, ha atravesado un campo de rastrojo y se ha extendido alcanzando masa forestal. Trabajan en la zona una cincuentena de dotaciones de los Bombers y Protecció Civil ha enviado una alerta de confinamiento a los vecinos de la zona este de Artés, Cabrianes y el Polígono Industrial Berenguer y el núcleo urbano de Sallent. La medida afecta a unas 9.000 personas.

El fuego, que quema masa forestal y agrícola, ha generado rápidamente una columna de humo visible desde los municipios del entorno. Desde el Pont de Cabrianes ha ido avanzando hacia el norte, en dirección a Artés, y habría llegado a una industria, Contenidors Vilà Vila, S.L., donde habría quemado un camión y palés. Pasadas las seis de la tarde, los Bombers trabajaban para proteger la zona de oficinas de la empresa.

Carreteras cortadas

El avance de las llamas también ha obligado a cortar en ambos sentidos la C25 entre Artés y el enlace con la C-16, además de la carretera donde se ha originado. En el caso del Eix Transversal, la medida se ha tomado por la visibilidad y se ha levantado momentáneamente poco antes de las 17.30 horas, aunque posteriormente se ha vuelto a cortar y las llamas la han acabado cruzando en dirección a Sallent.

Oriol Ribalta, alcalde de este municipio, ha lanzado un mensaje en las redes sociales asegurando que la situación es “delicada” y que tanto Bombers como ADF estaban intentando apagar el fuego una vez que este había saltado la C-25. Al mismo tiempo, pedía a todo el mundo “máxima responsabilidad y cumplir con las directrices de las autoridades”.

Simultaneidad de incendios

El último balance de los Bombers de la Generalitat cifra en 40 los medios terrestres movilizados y en 10 los aéreos. Según informan desde el cuerpo, están trabajando en muchos focos secundarios que, a estas alturas, es lo que les está dando más problemas. Paralelamente, el Grup de Recolzament d’Actuacions Forestals (GRAF) ha hecho una quema controlada en un campo del flanco derecho para que actuara como cortafuegos y, con la ayuda de los payeses, se han labrado campos alrededor del incendio para evitar su propagación hacia Artés y hacia la zona de la Font de les Tàpies.

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Ante la simultaneidad de incendios esta tarde, los Bombers han decidido priorizar las tareas de extinción de este incendio en el Bages y de otro en Gavà, ya que son los fuegos en los que tienen más capacidad de trabajo para ser efectivos. A medida que estos incendios vayan evolucionando favorablemente, los recursos volverán al incendio de Aiguamúrcia (Alt Camp), que quema fuera de control.