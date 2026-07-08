El Estado hará desmantelar la plataforma de ensayo Plemcat si se detecta impacto sobre especies marinas protegidas

El Estado hará desmantelar los aerogeneradores de la plataforma de eólica marina Plemcat, prevista en el golf de Roses, si se detecta impacto en las especies marinas protegidas, entre las que hay aves marinas y cetáceos como el delfín mular o el rorcual común, si las medidas correctoras que se implementen no son suficientes. El Ministeri per a la Transició Ecològica, que ha publicado la DIA en el BOE, también obligará a instalar sensores acústicos para proteger a las aves de los aerogeneradores. Además, alerta de la presencia de una pradera muy importante de una fanerógama marina, la Cymodocea nodosa, en la zona próxima al punto de llegada a tierra de la línea de evacuación, que hay que proteger. La previsión es que el plazo para ejecutar las obras sea de unos 19 meses.

Fuente: Empordà