La mitad de colegios catalanes tendrán enfermera escolar el curso que viene

El Departament de Educació i FP y el de Salut trabajan en la extensión de enfermería escolar a la mitad de centros educativos públicos y concertados catalanes el próximo curso tras el éxito del plan piloto desarrollado este año en la Región Sanitaria Metropolitana Norte. Así lo han confirmado este miércoles la directora general de Planificación en Salud, Aina Plaza, y la directora general de Educación Inclusiva y Bienestar del Alumnado, Susana Tarapiella, durante el balance de resultados de la prueba en Granollers (Vallès Oriental). El programa piloto, implementado durante el curso 2025-2026, ha abarcado un total de 22.000 alumnos de 57 centros de las comarcas barcelonesas del Vallès Oriental y del Maresme.

En todos ellos, han asignado profesionales de enfermería estables y Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAI) de forma específica, aunque los sanitarios dependen orgánicamente de los Equipos de Atención Primaria (CAP) de la zona para garantizar la continuidad asistencial y el acceso a la historia clínica del alumno.

Salut destaca que la prueba piloto ha permitido pasar de un modelo en el que ambos departamentos trabajaban "de manera paralela" a funcionar como "un único equipo alrededor del niño"

Mediante este despliegue, la administración ha identificado a un total de 204 alumnos con necesidades de curas sanitarias, de los cuales 157 presentan una intensidad baja -como asma o alergias controladas- y reciben el seguimiento a través de docentes previamente formados por el equipo de enfermería. Por otra parte, 25 menores requieren una intensidad moderada con soporte presencial dos veces por semana para controlar patologías como la diabetes descompensada, mientras que los 22 restantes presentan una máxima complejidad que precisa la asistencia diaria de la enfermera para procedimientos específicos como el cambio de sondas.

Un único equipo

Plaza ha destacado que la prueba piloto ha permitido pasar de un modelo en el que ambos departamentos trabajaban "de manera paralela" a funcionar como "un único equipo alrededor del niño", recuperando herramientas de coordinación permanente que ya funcionaron de forma exitosa durante la pandemia de la covid-19.

La iniciativa busca integrar a profesionales de enfermería y TCAI en los centros educativos, dependientes de los CAP para garantizar la continuidad asistencial

Por su parte, Tarapiella ha destacado que el principal logro ha sido garantizar la escolarización completa de algunos menores más vulnerables que faltaban muchas horas al centro escolar debido a la necesidad de recibir curas.

Tras registrar una "elevada satisfacción" en la comunidad educativa, la Generalitat prevé extender este modelo al 50% de las escuelas catalanas el próximo curso 2026-2027, con la meta de que la cobertura sea universal en toda Catalunya en el curso 2027-2028.