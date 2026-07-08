Detenido por provocar un fuego en La Pobla de Claramunt con una bengala un día después del incendio forestal

Los Mossos d'Esquadra y la Policia Local de Capellades han detenido a un hombre de 46 años por haber provocado un incendio con una bengala en La Pobla de Claramunt, solo un día después del fuego que ha calcinado más de 500 hectáreas en l'Anoia. Según la investigación, al encender la bengala esta salió disparada hasta una zona boscosa, donde originó un pequeño incendio. Al localizar al presunto autor de los hechos, los agentes le encontraron varios petardos, dos encendedores y cuatro bengalas, una de las cuales ya había sido utilizada.

Concretamente, los servicios de emergencia recibieron un aviso este martes alrededor de las 16.15 horas después de que varios testigos observaran cómo una bengala salía del núcleo antiguo de La Pobla de Claramunt y caía en una zona boscosa cercana a la riera. Cuando los agentes de los Mossos d'Esquadra llegaron a la altura de la calle Major, varios testigos les informaron de que habían visto cómo una bengala era lanzada desde un edificio cercano y que caía en una zona boscosa. El petardo acabó provocando un pequeño fuego.

Los agentes se dirigieron al punto indicado por los vecinos y comprobaron que efectivamente había un incendio. En aquel momento, un vehículo de Bombers y dos de las Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) ya estaban trabajando en las tareas de extinción.

El incendio fue controlado rápidamente por los efectivos de Bombers y de las ADF que se encontraban en la zona participando en las tareas relacionadas con el incendio forestal que afecta al municipio. Precisamente, este ha sido uno de los términos municipales más afectados por el fuego originado en Carme, con varias industrias y viviendas calcinadas. Como consecuencia de la bengala, ardieron aproximadamente 25 metros lineales de matorrales situados en el margen del aparcamiento, concretamente en el lado que limita con la riera.

Paralelamente, agentes de la Policia Local de Capellades, que también estaban avisados y buscaban posibles implicados con el fuego, encontraron a un hombre en la calle Tres Fonts, junto a un envase de un producto químico. Ante las circunstancias observadas, los agentes procedieron a identificarlo e informaron a los Mossos d'Esquadra, que se desplazaron hasta el lugar.

Una vez allí, agentes de la Policia Local de Capellades y de los Mossos d'Esquadra registraron al hombre y le localizaron dos encendedores: uno de uso habitual para tabaco y otro recargable, tipo cocina. Además, en el suelo encontraron varios petardos.

Posteriormente, al acceder al interior del domicilio, los agentes observaron una bengala ya utilizada. También localizaron una bolsa con tres bengalas de grandes dimensiones —similares a la presuntamente utilizada—, dos bengalas pequeñas y varios petardos. El hombre reconoció ante los agentes que las bengalas eran suyas y que había sido él quien había lanzado la bengala hacia la riera.

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Por estos hechos, los Mossos d'Esquadra y la Policia Local de Capellades detuvieron al hombre, de 46 años, que fue trasladado a las dependencias policiales de la comisaría de Igualada.