Denuncian una agresión sexual a una funcionaria en la cárcel de Salto del Negro, en Gran Canaria

CCOO Canarias ha denunciado una nueva agresión de carácter sexual a una funcionaria en el Centro Penitenciario Las Palmas I, Salto del Negro, en Gran Canaria. Según el sindicato, un interno con problemas de salud mental agredió físicamente a la trabajadora y le realizó tocamientos en sus partes íntimas mientras se encontraba de servicio.

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias advierte de que este episodio refleja una situación de “desprotección” del personal penitenciario en las islas. El sindicato alerta de un aumento de los episodios de violencia en los centros penitenciarios canarios y reclama medidas urgentes para evitar que agresiones de esta gravedad vuelvan a repetirse.

Según la información recabada por CCOO, el interno implicado en la agresión ya había protagonizado incidentes días antes. El sindicato señala que había mostrado conductas exhibicionistas en el patio central del módulo, a la vista de trabajadoras y de la población reclusa.

Comisiones Obreras sostiene que, pese a esos antecedentes recientes, no se adoptaron medidas preventivas eficaces para evitar una escalada de la situación. Para la organización sindical, lo ocurrido no puede considerarse un hecho aislado, sino la consecuencia de una falta estructural de medios, personal sanitario y mecanismos de protección.

El sindicato expresa su máxima preocupación por los episodios que afectan a la integridad física, psíquica y sexual de las empleadas públicas dentro de los centros penitenciarios.

Un protocolo que CCOO considera insuficiente

CCOO critica la eficacia del actual Protocolo Específico de Actuación frente a las Agresiones, conocido como PEAFA. La organización asegura que este mecanismo no ofrece garantías suficientes para proteger de manera efectiva al personal de prisiones.

El sindicato considera que el principal problema es que el protocolo no está plenamente vinculado a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. En la práctica, sostiene CCOO, las plantillas siguen expuestas a situaciones de riesgo sin herramientas preventivas suficientes ni respuestas adecuadas antes, durante y después de las agresiones.

Comisiones Obreras reclama que las agresiones al personal penitenciario sean tratadas como un problema de salud laboral y seguridad en el trabajo, y no como simples incidencias internas del funcionamiento ordinario de los centros.

La falta de atención psiquiátrica agrava el riesgo

El sindicato también apunta al déficit de personal médico y de especialistas en salud mental en las prisiones canarias. Según CCOO, la ausencia de seguimiento psiquiátrico continuado para internos con patologías graves convierte algunos módulos en espacios de alto riesgo para las trabajadoras y trabajadores penitenciarios.

La organización advierte de que el personal de prisiones se ve obligado a afrontar crisis conductuales, situaciones de contención y conflictos derivados de problemas de salud mental sin los medios adecuados, sin formación especializada suficiente y sin el respaldo sanitario necesario.

CCOO subraya que esta situación no solo afecta a la seguridad de las plantillas. También compromete la atención que recibe la población reclusa con problemas de salud mental.

El sindicato exige cambios urgentes en las prisiones canarias

Ante la gravedad de la agresión denunciada, CCOO reclama a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y al Gobierno de Canarias medidas inmediatas. Entre ellas, exige el traspaso urgente de las competencias sanitarias penitenciarias a la comunidad autónoma para integrar esta atención en el Servicio Canario de la Salud.

La organización recuerda que esta transferencia está contemplada en la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud de 2003 y considera que su aplicación permitiría reforzar la asistencia sanitaria dentro de las prisiones.

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CCOO también pide abrir de forma inmediata una mesa de negociación para diseñar un nuevo protocolo frente a las agresiones. Reclama que esté directamente vinculado a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales e incluya medidas preventivas reales, intervención inmediata, evaluación de riesgos, atención posterior a las víctimas y garantías jurídicas para las plantillas.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas