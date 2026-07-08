David Márquez, de Manresa, uno de los ganadores de la beca de la Fundación Amancio Ortega: «Disfruto resolviendo problemas»

«Las matemáticas y la física son una de mis pasiones. Me gustan mucho los retos y el proceso de encontrar la solución. Disfruto resolviendo problemas», afirma David Márquez (Manresa, 2010), uno de los 450 estudiantes de todo el Estado que este año han obtenido una beca de la Fundación Amancio Ortega, que le permitirá cursar 1.º de bachillerato en Canadá.

Acaba de graduarse de ESO en FEDAC Manresa y ya tiene en mente su próximo destino: una población situada cerca de Vancouver. Allí cursará primero de bachillerato gracias a esta beca: «Desde pequeño me ha gustado mucho conocer mundo y viajar», explica. Fue su hermana quien, hacía tiempo, lo animaba a presentarse. Cuando faltaba poco para que se cerrara el plazo de solicitudes, se decidió a dar el paso. Era septiembre del año pasado. Desde entonces ha superado tres fases del proceso de selección hasta que recibió la noticia.

La Fundación Amancio Ortega concede cada año 450 becas para cursar primero de bachillerato en el extranjero: 250 para estudiar en Canadá y 200 en Estados Unidos. Del total, 80 se reservan a estudiantes de Galicia.

«En la segunda fase empecé a pensar: ‘Quizá me cogen y esto se hace realidad’», recuerda el manresano, que este agosto emprenderá la aventura. Más allá de la oportunidad de viajar, lo que más le atrae es el sistema educativo canadiense: «La manera que tienen de dar clase es más práctica y a mí me gusta mucho experimentar y manipular», explica.

También afronta la experiencia como una oportunidad para cambiar de entorno y «crecer como persona, aprender a ser más independiente y salir de mi zona de confort». Para los jóvenes que se planteen presentarse a la convocatoria, su mensaje es claro: «Que se apunten, que no lo duden». Y añade un consejo: «Que se esfuercen, porque es una oportunidad única en la vida».

En Canadá, en lugar de escoger una modalidad de bachillerato desde el primer momento, cursará las asignaturas obligatorias y después podrá configurar el itinerario con optativas. Aun así, David tiene claro que se orientará hacia el ámbito científico y tecnológico. Además de continuar su formación, el manresano quiere aprovechar la estancia para vivir una experiencia que considera única: hacer amistades y establecer un buen vínculo con la familia de acogida, que también alojará a un estudiante de Brasil. Uno de los requisitos de la beca es no recibir la visita de los familiares durante el curso, ni siquiera por Navidad. Aunque admite que los echará de menos, asegura que está «ilusionado».

Más allá de los estudios, el joven dedica buena parte de su tiempo al fútbol. Es jugador y entrenador en la Guardiolenca: «Será duro porque llevo siete años en el club y echaré de menos a los compañeros», reconoce. Aun así, ya se ha informado de que en el centro donde estudiará hay un equipo de fútbol. También quiere aprovechar la estancia para descubrir nuevos deportes.

Noticias relacionadas

De cara al futuro, David se imagina habiendo recorrido mundo y trabajando en el sector de la aviación, ya sea como controlador aéreo o como ingeniero. En cualquier caso, tiene claro que quiere dedicarse a un ámbito relacionado con las matemáticas o la física.