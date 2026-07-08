Acceso a la universidad
¿Cuándo salen las notas de corte 2026 en Catalunya? Día y hora
Buscador de notas de corte 2025 en Catalunya
Buscador de notas de corte 2025 en Barcelona
Tras los nervios de la selectividad y de las notas llega la hora de la verdad: la primera asignación de plazas universitarias. El momento de saber si la nota que obtuvo cada estudiante finalmente es suficiente para entrar al grado que deseo estudiar (o no); y la publicación de las notas de corte, que conforman el mapa actualizado de la educación superior en Catalunya.
La nota de corte es la nota de admisión más baja con la que un estudiante ha conseguido una plaza en un grado universitario. No es una nota fija, sino que varía cada año según la demanda y las plazas disponibles. Si hay más demanda que plazas, las solicitudes se ordenan de mayor a menor nota hasta que se cubren todas las plazas. La nota de corte es la nota del último estudiante que ha obtenido plaza ese año.
Los estudiantes que se han presentado a las PAU conocerán este viernes, cuando las haga públicas la Conselleria de Recerca i Universitats.
- Un niño de 9 años con coeficiente intelectual 146 gana las olimpiadas de matemáticas: 'Todos somos genios, solo que cada uno es especial en algo diferente
- Incendios forestales en Catalunya y resto de España, en directo | Última hora del fuego en la Bisbal
- Catalunya activa los primeros avisos rojos por calor extremo ante un martes en que se esperan máximas por encima de los 43 grados
- Once semanas sin clases, calor extremo y pantallas: 'El ocio de los niños en verano es cada vez más tóxico
- Controlado el incendio en una nave industrial de Argentona que ha obligado a cortar la C-32
- ¿Cuándo acaba la ola de calor en Barcelona y resto de Catalunya? Esto dice el Meteocat
- Ola de calor hoy, miércoles 8 de julio en Catalunya: consulta las temperaturas máximas y la previsión del tiempo, según Meteocat y Aemet
- Denuncia que tres jóvenes la violaron cuando era una niña tras someterse a la terapia EMDR