Selectividad
La consellera catalana de Universidades afirma que el examen de Matemáticas de las PAU era adecuado pero mejorable
El Generalitat valora realizar mejoras de cara a 2027 tras recibir quejas de los alumnos y un informe de correctores
La consellera de Investigación y Universidades de la Generalitat, Núria Montserrat, ha defendido que el examen de Matemáticas de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en Catalunya era adecuado respecto al currículum, pero que hay "aspectos a mejorar".
Lo ha dicho en respuesta a una pregunta de la portavoz adjunta de los Comuns en el Parlament, Susana Segovia, en la sesión de control al Govern, que se ha hecho eco de las quejas de los alumnos y le ha reclamado "soluciones" para aquellos que no podrán entrar a los estudios que querían por la dificultad de la prueba.
Montserrat ha explicado que, tras conocer las quejas, encargaron un cuestionario a varios de los correctores, y que en un 8,19 sobre 10 consideraron la prueba adecuada al currículum, pero que en "la carga de cálculo o la duración del examen" hay aspectos que pueden mejorarse.
Ha dicho que han ampliado este muestreo en la evaluación a profesores de otras comunidades autónomas y a otros actores del sector educativo, y que valorarán con los profesores y coordinadores de las asignaturas para aplicar mejoras "de cara a 2027".
Asimismo, ha sostenido que las matemáticas (cuya nota media este año se ha situado en el 4,18) han sido siempre un reto, y ha asegurado que en promedio la media de los últimos años es precisamente la media de este año, por lo que ha abogado por un "cambio a abordar de forma estructural".
- Un niño de 9 años con coeficiente intelectual 146 gana las olimpiadas de matemáticas: 'Todos somos genios, solo que cada uno es especial en algo diferente
- Incendios forestales en Catalunya y resto de España, en directo | Última hora del fuego en la Bisbal
- Catalunya activa los primeros avisos rojos por calor extremo ante un martes en que se esperan máximas por encima de los 43 grados
- Once semanas sin clases, calor extremo y pantallas: 'El ocio de los niños en verano es cada vez más tóxico
- Controlado el incendio en una nave industrial de Argentona que ha obligado a cortar la C-32
- ¿Cuándo acaba la ola de calor en Barcelona y resto de Catalunya? Esto dice el Meteocat
- Ola de calor hoy, miércoles 8 de julio en Catalunya: consulta las temperaturas máximas y la previsión del tiempo, según Meteocat y Aemet
- Denuncia que tres jóvenes la violaron cuando era una niña tras someterse a la terapia EMDR