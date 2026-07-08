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La consellera catalana de Universidades afirma que el examen de Matemáticas de las PAU era adecuado pero mejorable

El Generalitat valora realizar mejoras de cara a 2027 tras recibir quejas de los alumnos y un informe de correctores

08/07/2026 La consellera de Universidades e Investigación, Núria Montserrat, interviene durante un sesión de control al Govern, en el Parlament de Catalunya, a 8 de julio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Tras la habitual sesión de control al presidente de la Generalitat, y a los consellers, la Cámara hará el debate de totalidad del proyecto de ley del libro quinto del Código de finanzas públicas de Catalunya, relativo a la tesorería, el endeudamiento y las garantías, que llega con una enmienda a la totalidad de Vox. POLITICA David Zorrakino - Europa Press

08/07/2026 La consellera de Universidades e Investigación, Núria Montserrat, interviene durante un sesión de control al Govern, en el Parlament de Catalunya, a 8 de julio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Tras la habitual sesión de control al presidente de la Generalitat, y a los consellers, la Cámara hará el debate de totalidad del proyecto de ley del libro quinto del Código de finanzas públicas de Catalunya, relativo a la tesorería, el endeudamiento y las garantías, que llega con una enmienda a la totalidad de Vox. POLITICA David Zorrakino - Europa Press / David Zorrakino - Europa Press / Europa Press

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La consellera de Investigación y Universidades de la Generalitat, Núria Montserrat, ha defendido que el examen de Matemáticas de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en Catalunya era adecuado respecto al currículum, pero que hay "aspectos a mejorar".

Lo ha dicho en respuesta a una pregunta de la portavoz adjunta de los Comuns en el Parlament, Susana Segovia, en la sesión de control al Govern, que se ha hecho eco de las quejas de los alumnos y le ha reclamado "soluciones" para aquellos que no podrán entrar a los estudios que querían por la dificultad de la prueba.

Montserrat ha explicado que, tras conocer las quejas, encargaron un cuestionario a varios de los correctores, y que en un 8,19 sobre 10 consideraron la prueba adecuada al currículum, pero que en "la carga de cálculo o la duración del examen" hay aspectos que pueden mejorarse.

Ha dicho que han ampliado este muestreo en la evaluación a profesores de otras comunidades autónomas y a otros actores del sector educativo, y que valorarán con los profesores y coordinadores de las asignaturas para aplicar mejoras "de cara a 2027".

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Asimismo, ha sostenido que las matemáticas (cuya nota media este año se ha situado en el 4,18) han sido siempre un reto, y ha asegurado que en promedio la media de los últimos años es precisamente la media de este año, por lo que ha abogado por un "cambio a abordar de forma estructural".

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