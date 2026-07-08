Catalunya ya suma más de 150 incendios en lo que va de verano; la segunda cifra más alta desde 2010

Los incendios declarados este verano entre el 1 de junio y el 5 de julio ya han superado los 150, una cifra que se acerca a los 186 del año pasado hasta el 7 de julio, la campaña con más fuegos a estas alturas desde 2010, según datos de los Agents Rurals y de Agricultura consultados por la agencia ACN. El de Les Gavarres es el más importante hasta ahora, con más de 2.000 hectáreas afectadas, y le siguen los de esta semana en Carme, en la Anoia, y en Sentmenat, en el Vallès Occidental. En conjunto, más de 3.000 hectáreas se han visto afectadas en el último mes, el cuarto año más negro desde 2010, aunque lejos de los registros del año pasado, con más de 8.000. La mayor parte del área calcinada en 2025 se produjo en el fuego iniciado en Torrefeta i Florejacs (Segarra).

Mapa de visualización de incendios en Catalunya.

El fuego originado en La Bisbal d’Empordà (Baix Empordà) el pasado viernes ha sido el mayor del año hasta ahora, con 2.131 hectáreas forestales y 68 no forestales quemadas. El de la Anoia ha dejado unas 500 hectáreas afectadas, con datos provisionales, y el de Sentmenat supera las 100. Además de estos incendios originados en los últimos días, el de Talavera (Segarra), declarado el 17 de junio, también fue destacable, con 102,5 hectáreas afectadas, la mayoría de ellas de terreno no forestal.

Hectàrees cremades en incendios cada inicio de verano (2010-2026).

La mayor parte del área afectada por los fuegos este verano es forestal, con 2.343 hectáreas, a las que hay que sumar las 382 de área no forestal. El año pasado, a estas alturas, la afectación ya era de 8.400 hectáreas, sobre todo por el incendio declarado en la Segarra y que también afectó a la Noguera y el Urgell, pero también por el de Paüls (Baix Ebre), con más de 3.000 hectáreas afectadas. En 2019, la cifra duplicaba la de este año en el mismo punto del verano, mientras que en 2022 la afectación era de unas 4.200 hectáreas. En la última década y media, ningún otro año supera el área calcinada de este verano.

Incendios forestales en el inicio de la campaña de verano.

Dejando de lado la magnitud, los más de 150 fuegos de las primeras semanas del verano se acercan a los del año pasado, récord desde 2010, con 186. Así, se han declarado más que en otros años como 2022, con 146, o 2017, con 139. La media desde 2010 es de un centenar cada año entre junio y la primera semana de julio. En 2020, con la movilidad reducida por la covid, solo se contabilizaron 21 en el mismo periodo.