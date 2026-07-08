Catalunya vive una noche infernal con mínimas de hasta 32 grados en el Empordà y más de 27 en Barcelona

Catalunya se adentra este miércoles en el día más caluroso de lo que llevamos del verano tras sobrevivir a una noche infernal. Según constatan los registros del Servei Meteorològic de Catalunya y la Agencia Estata de Meteorología (Aemet), en la noche entre martes y miércoles los termómetros catalanes han marcado algunos valores tan extremos como, por ejemplo, los 32 grados de mínimas registrados en Portbou, los 30 de Cap de Creus o los 27 de Barcelona. Esto, en la práctica, significa que los vecinos de estos municipios han vivido una madrugada extremadamente cálida en la que la temperatura no ha bajado en ningún momento de estos umbrales de calor extremo y, además, ahora se adentran en una jornada en la que se activarán avisos rojos por altas temperaturas en más de la mitad de las comarcas. Las autoridades piden extremar precauciones ante este escenario debido al peligro que suponen estas temperaturas para la salud de las personas y para fenómenos como es el riesgo de incendios.

Los registros apuntan a que el calor de esta noche está hasta seis grados por encima de lo normal para la época. Y esto, según apuntan varios estudios, esto es un síntoma más de cómo el cambio climático está alterando nuestro día a día. Un reciente trabajo publicado en 'Nature Climate Change', sin ir más lejos, indica que las noches extremas se están calentando más rápido que los días extremos, con un ritmo medio de hasta 0,32 grados por década, y que, con todo ello, "los registros confirman que las diez noches más cálidas de cada año se han calentado más rápido que los diez días más cálidos registrados desde los años 70 hasta ahora". Según los afirman los expertos, este fenómeno es especialmente preocupante porque las noches cálidas reducen la capacidad del organismo para disipar el calor acumulado durante el día, aumentando así el estrés fisiológico y los riesgos para la salud durante los episodios de calor prolongado.

Día de calor extremo

Los modelos apuntan que, tras una noche de calor infernal, Catalunya vivirá este miércoles un día extremadamente cálido. Las previsiones afirman que a lo largo de esta jornada los termómetros irán subiendo de forma exponencial hasta dejar temperaturas por encima de los 40 grados en decenas de municipios catalanes. En provincia de Lleida, Tarragona y Girona se esperan máximas por encima de los 42 grados. Todo apunta a que ciudades como Figueres, Banyoles, Olot, Santa Coloma de Farners, Granollers, Igualada, Tàrrega, Mollerusa, Balaguer, Falset, Gandesa, Tortosa y Mora de l'Ebre podrían superar el umbral de calor extremo de los 40 grados a lo largo de una jornada que se prevé infernal. En más de la mitad de comarcas catalanas hay activo un aviso rojo por calor. En Barcelona, donde el aviso es de nivel naranja, el mercurio rondará los 35 grados y se mantendrán en valores extremadamente altos hasta como mínimo la noche.

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Los pronósticos afirman que el calor de este miércoles será aún más intenso que el del martes, cuando se batieron cuatro récords absolutos de temperatura y se alcanzaron máximas de hasta 43,7 grados en Vinebre. La activación de los avisos rojos por calor indica que en las próximas horas podríamos registrar algunas de las temperaturas más altas jamás observadas en muchas localidades que, en algunos casos, podrían batir récords para el mes de julio y, en otros, podrían incluso alcanzar cifras inéditas del conjunto del verano en ciertos municipios. Los valores más altos de la jornada volverán a recaer en el Segrià y en Ribera d'Ebre, donde se superarán de nuevo los 42 grados. Los avisos vigentes, activos hasta como mínimo el jueves, se corresponden a un peligro de 6 sobre 6 en la escala de riesgos meteorológicos por lo que se pide a la población extremar precauciones mientras dure esta ola de calor.