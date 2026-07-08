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Balance climático

Catalunya bate récords de calor hasta ahora impensables en un miércoles infernal con mínimas de 32 en Portbou y máximas de 40 en Barcelona

El 80% de los municipios catalanes han registrado temperaturas por encima de los 35 grados y hasta un 30% ha superado el umbral de los 40, con máximas tan extremas como los 44 grados de Vinebre

El Servei Meteorològic de Catalunya confirma que durante esta jornada se han superado al menos 10 récords absolutos de temperatura que se suman a los seis registrados el martes

Barcelona registra su récord absoluto de temperatura con máximas por encima de los 40 grados

Varias personas caminan por Barcelona durante un día de calor extremo.

Varias personas caminan por Barcelona durante un día de calor extremo. / Zowy Voeten

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Valentina Raffio

Valentina Raffio

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Hace tan solo unos años, era impensable hablar de olas de calor en Catalunya con máximas de casi 45 grados en el Ponent, una Barcelona a más de 40 grados y una noche en el Empordà con termómetros por encima de los 32 grados. Pero ahora, debido al avance del cambio climático, lo que antaño se veía como imposible ahora forma parte de un escenario cada vez más factible. Y este miércoles es el ejemplo. Tal y como apuntaban los pronósticos, durante esta jornada la segunda ola de calor del verano ha 'explotado' dejando temperaturas por encima de 35 grados en más del 80% de municipios catalanes y hasta superando el umbral de los 40 en un tercio de las estaciones registradas. Según apuntan los primeros análisis del Servei Meterològic, este miércoles se han superado al menos 10 récords absolutos de temperatura incluyendo, entre otros, la noche más cálida jamás registrada en el conjunto de Catalunya y el día más cálido de la historia de Barcelona.

Todo el que este miércoles haya salido a la calle sabe que el ambiente ha sido infernal. Casi irrespirable. Los registros corroboran que durante esta jornada, donde más de la mitad del territorio se ha visto obligado a activar los primeros avisos de nivel rojo del verano por altas temperaturas, los termómetrso han subido de forma exponencial respecto a los últimos días y han dado lugar a máximas tan extremas como los 44 grados de Vinebre. El calor ha sido tan intenso que, según apuntan los primeros análisis, en cuestión de horas se han batido récords hasta ahora impensables. En Barcelona, por ejemplo, se ha llegado a los 40,7 grados pulverizando así el récord anterior establecido tan solo dos años antes y, a su vez, marcando la cifra más alta jamás observada en la ciudad en más de un siglo. Para que se hagan una idea de la magnitud de este récord, se estima que los termómetros de Barcelona han estado hasta 13 grados por encima de lo normal durante esta jornada.

Anomalía de temperatura de este miércoles en Barcelona

Los primeros análisis del Servei Meteorològic de Catalunya señalan al menos una decena de récords absolutos de calor registrados durante este miércoles en Catalunya y que, además, se suman a los seis observados durante el martes. Entre las cifras más extremas del día destacan los récords de Vinebre, donde se ha llegado a los 44,1 grados; de Ascó, donde los termómetros han llegado por primera vez a los 42,2; de Sant Pere de Ribes, don máximas de 40,4; así como de Nulles, Sant Martí Sarroca, Vilafranca del Penedès, Constantí, Vila-rodona y Cunit. En todos estos puntos se han batido récords absolutos de temperatura y se han registrado temperaturas incluso más altas que las observadas durante la ola de calor histórica de agosto del año pasado.

Tabla que muestra las temperaturas máximas en Catalunya.

Las cifras del calor diurno impresionan por su magnitud pero las del calor nocturno, aunque parezcan más modernas, quitan el sueño. Sobre todo porque, para miles de familias, impiden conciliar el descanso. Los registros confirman que este miércoles en Portbou los termómetros no han bajado de los 32,5 grados en ningún momento ni de la noche ni de la madrugada. Se trata del valor más alto jamás observado no solo en la ciudad sino en el conjunto de Catalunya y que, además, supera de largo el hasta ahora récord de noche cálida registrado en el año 2019 en Barcelona, cuando durante una ola de calor se registró una noche a más de 31,2 grados. En este caso, los análisis apuntan a que las temperaturas nocturnas en el Empordà estuvieron entre 6 y 8 grados por encima de lo normal para la época y superaron incluso el umbral de noche infernal.

Refugios climáticos

El calor ha sido tan intenso que decenas y decenas de ayuntamientos de toda Catalunya se han visto obligados a desplegar medidas de emergencia para proteger a la población frente a este escenario. En Barcelona, por ejemplo, el consistorio ha enviado avisos por SMS a más de 11.000 vecinos en situación vulnerable para avisar de las altas temperaturas y ofrecer consejos para hacer frente a ellas. También se han desplegado equipos de calle para repartir agua y material de protección como gorras, toallas, crema solar y otros elementos de refrigeración a la ciudadanía y dar información sobre la red de refugios climáticos. Según cifras del ayuntamiento, solo en la ciudad se han habilitado más de 500 espacios climatizados y zonas verdes en las que refugiarse del calor extremo.

Mapa de la red de refugios climáticos en Catalunya.

En el resto de Catalunya, han sido muchos las alcaldías situadas en zonas en aviso rojo que han habilitado medidas extraordinarias para luchar frente al calor. En Terrassa, por ejemplo, la amenaza del calor y el peligro de incendios ha obligado a posponer el espectáculo de fuegos previstos para estos días y modificar los horarios de fiestas populares. En Llavaneres se ha habilitado una entrada gratuita a la piscina municipal para alivar a los vecinos. En Sant Feliu se han habilitado fuentes de agua vaporizadas por las calles y unas zonas de ocio para que los niños puedan refrescarse. En Ripoll se ha habilitado un museo como refugio climático. Y en Badalona, además de los espacios habituales, se han abierto varias instanciones para que las personas vulnerables puedan protegerse de las altas temperaturas. En total, se estima que hay habilitados más de 2.000 refugios climáticos en Catalunya, incluyendo piscinas, parques con sombra y locales climatizados.

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Mapa de la red de refugios climáticos en el área metropolitana de Barcelona.

Los modelos apuntan que el calor empezará a aflojar en las próximas horas pero que, aún así, se mantendrá muy intenso de cara al jueves. Para entonces hay al menos una decena de comarcas en aviso rojo por altas temperaturas incluyendo una amplia franja litoral, desde el Empordà hasta el Baix Llobregat, pasando por el Barcelonès, así como en la zona del Ponent, en comarcas como el Segrià. Los pronósticos apuntan a que mañana los termómetros volverán a escalar hasta los 40 grados en multitud de municipios. Después, a partir del viernes, parece que las temperaturas empezarán a ir a la baja y se estabilizarán a lo largo del fin de semana.

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