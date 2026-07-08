Balance climático
Catalunya bate récords de calor hasta ahora impensables en un miércoles infernal con mínimas de 32 en Portbou y máximas de 40 en Barcelona
El 80% de los municipios catalanes han registrado temperaturas por encima de los 35 grados y hasta un 30% ha superado el umbral de los 40, con máximas tan extremas como los 44 grados de Vinebre
El Servei Meteorològic de Catalunya confirma que durante esta jornada se han superado al menos 10 récords absolutos de temperatura que se suman a los seis registrados el martes
Barcelona registra su récord absoluto de temperatura con máximas por encima de los 40 grados
Hace tan solo unos años, era impensable hablar de olas de calor en Catalunya con máximas de casi 45 grados en el Ponent, una Barcelona a más de 40 grados y una noche en el Empordà con termómetros por encima de los 32 grados. Pero ahora, debido al avance del cambio climático, lo que antaño se veía como imposible ahora forma parte de un escenario cada vez más factible. Y este miércoles es el ejemplo. Tal y como apuntaban los pronósticos, durante esta jornada la segunda ola de calor del verano ha 'explotado' dejando temperaturas por encima de 35 grados en más del 80% de municipios catalanes y hasta superando el umbral de los 40 en un tercio de las estaciones registradas. Según apuntan los primeros análisis del Servei Meterològic, este miércoles se han superado al menos 10 récords absolutos de temperatura incluyendo, entre otros, la noche más cálida jamás registrada en el conjunto de Catalunya y el día más cálido de la historia de Barcelona.
Todo el que este miércoles haya salido a la calle sabe que el ambiente ha sido infernal. Casi irrespirable. Los registros corroboran que durante esta jornada, donde más de la mitad del territorio se ha visto obligado a activar los primeros avisos de nivel rojo del verano por altas temperaturas, los termómetrso han subido de forma exponencial respecto a los últimos días y han dado lugar a máximas tan extremas como los 44 grados de Vinebre. El calor ha sido tan intenso que, según apuntan los primeros análisis, en cuestión de horas se han batido récords hasta ahora impensables. En Barcelona, por ejemplo, se ha llegado a los 40,7 grados pulverizando así el récord anterior establecido tan solo dos años antes y, a su vez, marcando la cifra más alta jamás observada en la ciudad en más de un siglo. Para que se hagan una idea de la magnitud de este récord, se estima que los termómetros de Barcelona han estado hasta 13 grados por encima de lo normal durante esta jornada.
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