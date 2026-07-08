Catalunya, en aviso rojo ante un miércoles de temperaturas extremas que ya se perfila como el día más cálido de lo que llevamos de verano

Catalunya lleva registrando temperaturas veraniegas desde mediados de primavera. Desde mediados de mayo hasta ahora, ha hecho calor. Sí. Mucho calor. Pero este miércoles, según apuntan los modelos, el calor será aún más intenso. El Servei Meteorològic de Catalunya afirma que esta jornada, que por ahora se perfila como el día álgido de la ola de calor que atraviesa el territorio, podría ser la más calurosa de lo que llevamos de verano. Las previsiones apuntan a temperaturas muy por encima de la media para esta época y que, en algunos puntos, incluso podrían rozar récord. La mitad de las comarcas catalanas estarán en aviso rojo por calor extremo a partir del mediodía y hasta el anochecer mientras que en el resto, no inmunes del calor, los avisos serán de nivel naranja y amarillo. Las autoridades piden extremar precauciones durante este episodio debido al peligro que suponen estas temperaturas para las personas y para fenómenos como, por ejemplo, el riesgo de incendios.

Los modelos apuntan a que durante esta jornada, que arranca tras una noche extremadamente cálida en la que incluso se han rozado valores más que tórridos, los termómetros irán subiendo de forma exponencial hasta dejar temperaturas por encima de los 40 grados en decenas de municipios catalanes. En provincia de Lleida, Tarragona y Girona se esperan máximas por encima de los 42 grados. Todo apunta a que ciudades como Figueres, Banyoles, Olot, Santa Coloma de Farners, Granollers, Igualada, Tàrrega, Mollerusa, Balaguer, Falset, Gandesa, Tortosa y Mora de l'Ebre podrían superar el umbral de calor extremo de los 40 grados a lo largo de una jornada que se prevé infernal. En Barcelona, donde el aviso es de nivel naranja, el mercurio rondará los 35 grados y se mantendrán en valores extremadamente altos hasta como mínimo la noche.

Evolución de la ola de calor

Los pronósticos afirman que el calor de este miércoles será aún más intenso que el del martes, cuando se batieron cuatro récords absolutos de temperatura y se alcanzaron máximas de hasta 43,7 grados en Vinebre. La activación de los avisos rojos por calor indica que en las próximas horas podríamos registrar algunas de las temperaturas más altas jamás observadas en muchas localidades que, en algunos casos, podrían batir récords para el mes de julio y, en otros, podrían incluso alcanzar cifras inéditas del conjunto del verano en ciertos municipios. Los valores más altos de la jornada volverán a recaer en el Segrià y en Ribera d'Ebre, donde se superarán de nuevo los 42 grados. Los avisos vigentes, activos hasta como mínimo el jueves, se corresponden a un peligro de 6 sobre 6 en la escala de riesgos meteorológicos por lo que se pide a la población extremar precauciones mientras dure esta ola de calor.

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Con un poco de suerte, los expertos afirman que el calor empezará a aflojar a partir del viernes pero, aún asi, seguirá manteniéndose en valores altos para la época. Algunos modelos apuntan a que, tras el fin de semana, la ola de calor podría disiparse del todo mientras que otros, en cambio, vislumbran una nueva subida de las temperaturas desde inicios de semana hasta como mínimo mediados de mes. Si los pronósicos se confirman, la primera quincena de julio podría consolidarse la más cálida se la serie histórica, superando incluso a las de 2015 y 2022, que hasta ahora ostentaban el récord absoluto para esta época del año.