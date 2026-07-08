Catalunya registra casi 100 muertes prematuras atribuibles al calor extremo en la primera semana de julio

Desde que ha empezado el mes de julio, Catalunya ha registrado al menos 97 muertes prematuras atribuibles al calor extremo. Esta cifra, recogida por el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III, supone uno de los valores más altos jamás registrados en un mes de julio en Catalunya por este sistema en el que, desde el año 2015, se recogen estadísticas sobre mortalidad y defunciones vinculadas con las altas temperaturas en todo el territorio. Los registros apuntan a que este centenar de fallecidos se habría producido en los primero siete días de julio y antes del estallido de calor previsto para este martes y miércoles, cuando hay al menos una veintena de comarcas en aviso rojo por temperaturas extremas. Todo apunta pues a que esta cifra irá a más en los próximos días y que, en general, seguirá la tendencia de récord de este verano en el que ya se ha encadenado un mayo y un junio de récord de muertes por calor.

El recuento de decesos refleja una estimación estadística basada en informes diarios sobre mortalidad y temperaturas en toda España. Según matizan los responsables de este proyecto, no se trata de un registro real de defunciones sino de un cálculo sobre cuántas de las muertes registradas en el país pueden ser atribuibles a las altas temperaturas. Las estadísticas correspondientes a este mes de julio, recién empezado, apuntan a que en apenas siete días en el conjunto del país se han producido 364 decesos vinculados a las altas temperaturas. De estos, casi un 30% se han concentrado en Catalunya. Entre las zonas más afectadas destaca la provincia de Tarragona, donde tras varios días a más de 42 grados se ha registrado la tasa de mortalidad vinculadas al calor más altas de todo el país. También destaca un repunte de muertes por calor en el Empordà, donde en los últimos días se han superado 38 grados de máximas y, en algunos puntos, las mínimas no han bajado de los 32 grados ni siquiera durante la madrugada.

Las estadísticas del mes pasado apuntan a que en junio Catalunya perdió al menos 218 vidas debido al calor extremo. Gran parte de estas, más de 130, durante los días posteriores a la llegada de la primera gran ola de calor del verano debido a la acumulación prolongada de estrés térmico. El último fin de semana del mes, entre el 27 y 28 de junio, se calcula que casi 50 personas perdieron la vida por la exposición a las altas temperaturas. Y el lunes 29, casi 30 más. Esa jornada destacaba hasta ahora como la más mortífera registrada este verano a causa de las altas temperaturas. Pero todo apunta a que, tras esta nueva ola de calor, podrían darse jornadas con aún más muertes por calor en toda Catalunya.

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Las muertes por altas temperaturas no siempre están relacionadas con episodios bruscos como, por ejemplo, los colapsos sufridos tras un golpe de calor. Estos casos, de hecho, tan solo representan una minoría de los decesos atribuibles a este fenómeno. Los expertos afirman que los grupos de mayor riesgo ante el calor extremo son las personas mayores ya que, según apuntan varios estudios, son grupos de población que debido a la edad suelen tener menor capacidad de termorregulación y acostumbran a tener enfermedades preexistentes que pueden, a su vez, aumentar su riesgo de sufrir complicaciones mortales derivadas del calor. Las estadísticas apuntan a que el 90% de las muertes registradas durante este verano en Catalunya corresponden a personas de más de 65 años. Sobre todo en el caso de mujeres mayores.