El calor extremo provoca averías y paros "puntuales" en la climatización de Cercanías y Metrovalencia

Los episodios de calor persistente, con varias jornadas por encima de los 40 grados, se han normalizado como parte del verano, aunque sean una completa anomalía. Los sufre la ciudadanía, pero también los servicios de movilidad. Y es que los trenes, tanto los de Cercanías de Renfe en València como los de Metrovalencia, no están preparados para sufrir los efectos de estas temperaturas extremas y sufren averías a lo largo del verano, aunque fuentes oficiales de ambas entidades aseguran que estas son "puntuales". Sin embargo, los sindicatos discrepan y denuncian "continuas averías de climatización en los trenes", lo hace CCOO sobre Cercanías; y falta de unidades de repuesto en Metrovalencia según UGT. En días de olas de calor, como los que está viviendo la Comunitat Valenciana con una máxima de 44,2 grados ayer en Xàtiva, viajar en tren puede ser menos confortable de lo esperado.

Fuentes oficiales de Renfe no niegan estos fallos "puntuales", pero defienden que ninguna unidad ha tenido que ser retirada desde el inicio del verano por este motivo. La mayoría de interrupciones del sistema de climatización se produce "principalmente, por las temperaturas extremas", ya que estas "provocan la actuación de los sistemas de protección integrados en los equipos". Los sistemas de refrigeración se sitúan sobre el techo y, por tanto, reciben el impacto directo del calor y el sol. Cabe recordar que la mayoría de los trayectos de Cercanías en Valencia discurren sobre la superficie y, ante el calor extremo, como medida de protección el equipo se para al recalentarse. No se puede reiniciar directamente, es imposible hasta "que no se reduzca la presión del gas refrigerante -, explican estas fuentes-, para lo cual es precios esperar un tiempo para que se enfríen".

Aunque Renfe cuenta con cuatro modelos diferentes de unidades entre Cercanías y Media Distancia, la mayoría de vagones están equipados con dos equipos de refrigeración autónomos. Estos se encienden simultáneamente, pero si uno se estropea el resto continúan funcionando. El sistema está preparado -se hace las revisiones persistentes antes del inicio del verano- para mantener una temperatura media de entre 24 y 25 grados en el interior, aunque la apertura de puertas de entre 50 segundos y un minuto por parada, si hay 44 grados en el exterior, no ayuda ni facilita mantener la sensación de confort durante el trayecto. En el recorrido de una hora entre Gandia y València (C1), con una duración aproximada de 60 minutos, tiene unas 24 paradas. Si un acceso se abre en todas ellas, permanece gran parte del trayecto con el aire frío saliendo y caliente entrando. "Muchas veces no da tiempo a normalizar la temperatura entre paradas próximas y sucesivas", añaden estas fuentes. Además, una cosa es la temperatura real y otra la sensación térmica de los usuarios porque "cuando la temperatura exterior es muy elevada, los viajeros pueden tener la sensación de falta de aire acondicionado, pero no es así".

Este es el relato de Renfe, pero el de CCOO es muy diferente y critica "la falta de mantenimiento y una gestión deficiente" de los convoyes que convierten las incidencias "en un problema crónico que afecta a la calidad y seguridad del servicio". De hecho, en un comunicado, el sindicato relata que mantuvo una reunión con la empresa que acabó "sin compromisos concretos" para solucionar estas averías. "Es inaceptable que, tras años de problemas recurrentes, denuncias sindicales e informes de los propios trabajadores -, esgrimen- Renfe continúe sin adoptar medidas eficaces para acabar con un problema que se repite cada año".

Usuarios de EMT al sol esperando la llegaba del autobús este martes en València. / Francisco Calabuig / LEV

Choque de relatos en Metrovalencia

El recorte de las frecuencias de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) y el fin del curso universitario provocan una bajada del número de convoyes funcionando simultáneamente en Metrovalencia. Así lo explican fuentes de la Generalitat, las cuales defienden que esto permite tener unidades de sustitución "si se estropea el sistema de climatización" de alguna unidad. En Metrobús, no se están registrando incidente este año porque es el primer verano con los nuevos 192 vehículos eléctricos.

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Contradicen esta versión desde UGT. Ponen el ejemplo de la Línea 1, la que discurre entre Bétera y Castelló, en la que hay 21 unidades funcionando y solo dos de reserva. "La avería del aire acondicionado no suele ser un motivo para cambiar de unidad", esgrimen, aunque no definen el asunto como "recurrente" ni "estructural". "Cuando hay una ola de calor como la actual, la misma temperatura interior que es válida para otros días, puede no serlo", concluyen.