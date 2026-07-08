Cae la banda juvenil 'Los 300', que actuaba con "violencia extrema" en parques y plazas de Barcelona

Una operación conjunta de los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana de Barcelona ha permitido desarticular la banda juvenil conocida como 'Los 300' que actuaba en Barcelona y el área metropolitana. Los agentes los acusan de múltiples agresiones con armas blancas, robos violentos y tráfico de drogas, principalmente tusi o cocaína rosa. Los agentes remarcan que los sospechosos usaban la venta de droga para financiarse.

En una operación el pasado 19 de mayo, los agentes detuvieron a 18 presuntos miembros de la banda, 12 mayores de edad y 6 menores, y se hicieron varias entradas y registros en Montcada i Reixac, Ripollet y Barcelona. Todos los arrestados son varones menos una menor que es mujer.

Los agentes también intervinieron un arma de fuego cargada, varios machetes y cuchillos, espráis de defensa, pasamontañas y defensas extensibles que habrían usado los sospechosos. Los detenidos están acusados de los delitos de pertenencia a grupo criminal, tenencia de armas, tráfico de drogas, robos violentos, lesiones y tentativas de homicidio.

Los investigados se hacían llammar 'los 300' y habían creado "una estructura estable, organizada y jerarquizada, realizando acciones violentas que tenían continuidad en el tiempo y utilizando las redes sociales para promover su capacidad violenta", según el inspector de Mossos José Ángel Merino. Además ha añadido que los sospechosos usaban la violencia "de forma gratuíta" tanto para atacar a miembros de otras bandas como a víctimas "aleatorias", a las que podían robar. En este sentido se han identificado decenas de agredidos por parte del grupo así como cuatro intentos de homicidio con armas blancas y contra grupos rivales

La investigación comenzó hace un año cuando se detectó que esta banda participaba de manera reiterada en enfrentamientos violentos con otros grupos. Su objetivo era controlar espacios públicos, como parques y plazas, de los distritos de Sant Andreu, Sant Martí y Nou Barris. Según los agentes el parque de la Pegaso, en el que murió un menor la semana pasada, sería uno de los puntos en los que se movería esta banda, pero no el único.

Grupo estructurado

Los Mossos han señalado que a medida que avanzaba la investigación detectaron un incremento progresivo de la violencia, tanto en lo que respecta a la frecuencia de los incidentes como a su gravedad. El intendente de la Guardia Urbana, Juan Guzmán, ha remarcado que se trataba de una banda "estructurada y jerarquizada" y que al frente habría un líder "que coordinaba las actividades delictivas, impartiendo órdenes y supervisando tanto las agresiones violentas como el tráfico de drogas".

Por debajo de este nivel, varios miembros actuaban como coordinadores operativos, responsables de la planificación y ejecución de las acciones, mientras que un tercer nivel estaba integrado por los denominados soldados, encargados de materializar las agresiones y otras actividades ilícitas. En este tercer nivel, se ha acreditado la presencia y utilización de menores de edad como ejecutores materiales de acciones violentas, además de llevar la droga, ya que tenían menos castigo penal si los atrapaban.

La policía remarcan que los sospechosos actuaban a menudo con el rostro cubierto con pasamontañas para dificultar su identificación y utilizaban armas blancas de grandes dimensiones, como machetes y cuchillos. "Este modus operandi incrementaba significativamente el riesgo para las víctimas, que en algunos casos sufrieron heridas graves consistentes en cortes profundos en las extremidades", según los Mossos

Además, remarcan que las agresiones se producían habitualmente de forma grupal, lo que dificultaba la identificación de los principales autores. Durante estos enfrentamientos, los presuntos autores aprovechaban la situación también para cometer robos violentos y sustraían objetos personales a las víctimas.

Financiación por narcotráfico

Los investigadores también han señalado que la banda actuaba como "un entramado criminal estable y con capacidad económica propia" gracias al narcotráfico. Con los beneficios de la venta de droga se financiaba otras actividades delictivas, "especialmente las vinculadas con la violencia organizada, como la adquisición de armas blancas, la logística de los desplazamientos y el mantenimiento de su capacidad operativa". Además, los agentes destacan que este negocio de la droga permitía a la banda "reforzar la cohesión interna y la estructura jerárquica del grupo".

Otro de los puntos que han destacado los agentes de Mossos y Guardia Urbana es que los miembros de esta banda reforzaban su identidad de grupo con contenido audiovisual y musical difundido en las redes sociales. En concreto, las utilizaban para "promocionarse y difundir sus actividades delictivas, así como de facilitar la cohesión y la normalización de las conductas violentas".

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Además, estás redes sociales las utilizaban para captar nuevos miembros del grupo y "proyección" de la banda, ya que publicaban simbología propia, mostraban armas y hacían referencias explícitas a actividades violentas o delictivas que habían cometido. También llegaron a grabar canciones para difundirlar, con el objetivo de "proyectar identidad y presencia".