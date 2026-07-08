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Fuego controlado

Los Bombers mantienen 10 dotaciones en les Gavarres para acabar de extinguir el incendio

El fuego está controlado desde el martes por la tarde, pero los efectivos continúan revisando puntos calientes y el perímetro antes de darlo por extinguido

Un grup de Bombers avanza por un campo quemado.

Un grup de Bombers avanza por un campo quemado. / Bombers de la Generalitat

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Eva Batlle

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El incendio de les Gavarres continúa controlado, pero todavía no extinguido. Los Bombers mantienen este miércoles por la mañana 10 dotaciones sobre el terreno con el objetivo de acabar de rematar el fuego y poder darlo por extinguido cuando las condiciones lo permitan. Los efectivos continúan revisando puntos calientes, repasando el perímetro y vigilando las zonas más sensibles.

Por el momento, no hay una previsión clara de cuándo se podrá dar este paso definitivo. Aunque las llamas ya no avanzan y el fuego está bajo control desde el martes por la tarde, en una zona quemada todavía pueden quedar cepas, raíces o acumulaciones de combustible con combustión interna.

La situación coincide con dos días marcados por el calor extremo. Este miércoles y jueves las temperaturas pueden superar los 40 grados en puntos de las comarcas gerundenses.

2.200 hectáreas

El fuego se dio por controlado este martes a las 19.26 horas, después de quemar unas 2.200 hectáreas, según los datos provisionales de los Agents Rurals. D

El incendio, iniciado el viernes pasado en el entorno de la Bisbal d’Empordà, ha afectado a varios municipios del macizo y ha dejado un perímetro de unos 40 kilómetros. Según el balance facilitado el martes, también hay una veintena de casas afectadas en urbanizaciones de Santa Cristina d’Aro y Calonge, principalmente con daños en elementos exteriores y anexos.

Les Gavarres continúan bajo las restricciones del nivel máximo del Pla Alfa de los Agents Rurals por riesgo extremo de incendio forestal. La medida, que ya estaba vigente, mantiene limitados los accesos y las actividades en el macizo en un contexto de peligro muy alto, agravado ahora por el episodio de calor extrema.

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Carreteras afectadas

En cuanto a la movilidad, el Servei Català de Trànsit informa de afectaciones en varias carreteras del entorno de les Gavarres. Están afectadas la GIV-6612, entre Santa Cristina d’Aro y Calonge, y la GI-660, entre Forallac y Calonge. Además, hay restricciones de acceso a la GIV-664, entre Cassà de la Selva y Cruïlles-Monells, y a la GIV-6703, entre Quart y Madremanya, donde solo pueden circular los vecinos.

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Fuente: Diari de Girona

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