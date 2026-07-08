Barcelona registra su récord absoluto de temperatura con máximas por encima de los 40 grados

Barcelona acaba de registrar la temperatura más alta de su historia. El Observatori Fabra, el más antiguo de la ciudad, ha notificado este mediodía que sus termómetros han alcanzado la cifra inédia de 40,5 grados. Se trata del valor más alto jamás observado en la ciudad y que supera en hasta medio grado el récord establecido en julio de 2024, hace dos años, durante una ola de calor histórica que azotó el territorio. La ciudad se encuentra este miércoles en aviso rojo por temperaturas extremas y, según ha anunciado el Ayuntamiento, se ha desplegado un dispositivo especial para atender a los ciudadanos más vulnerables al calor así como para repartir agua y material de protección como gorras, toallas, crema solar y otros elementos de refrigeración. Los modelos apuntan a que el calor se mantendrá en valores extremos hasta como mínimo el jueves por lo que se pide extremar las precauciones mientras dure esta ola de calor.

Gráfico que muestra la temperatura máxima en el Observatorio Fabra. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

Hace tan solo unos años se decía que era casi imposible que Barcelona llegara a los 40 grados. El récord absoluto de la ciudad, de hecho, eran los 39,8 grados registrados en julio de 1982 durante una ola de calor inédito. Desde entonces, pese al aumento del calor, no se había registrado nada ni siquiera cercano a estos valores. Pero con el avance del cambio climático, y con la llegada de olas de calor cada vez más intensas y duraderas, la ciudad ha rozado el umbral de los 40 grados en varios ocasiones. Y en apenas dos años, entre 2024 y 2026, lo ha superado al menos dos veces. La cifra registrada este miércoles, sin ir más lejos, destaca ya como la más alta jamás observada en la ciudad en más de un siglo. O para ser más exactos, desde al menos el año 1914, cuando se iniciaron los registros climáticos oficiales en Barcelona. Lo impensable entra ahora dentro de la normalidad climática.

Explosión de calor

Hacía días que los modelos apuntaban a que este miércoles, en el cuarto día de la ola de calor, Catalunya viviría una verdadera explosión de temperaturas en todo el territorio. Para esta jornada, de hecho, son al menos una veintena las comarcas en aviso rojo por calor extremo. Hasta el martes por la noche, todo apuntaba a que Barcelona lograría esquivar los avisos rojos y quedarse 'solo' en uno naranja. Pero tras la actualización de los modelos, los pronósticos han confirmado que la ciudad también viviría este miércoles unas horas de calor extremo con temperaturas hasta 13 grados por encima de lo normal para la época. En el Raval, por ejemplo, esta noche se ha dormido a más de 27 grados y desde primera hora de la mañana ya se están registrando máximas cercanas a los 36 grados y por la tarde se ha llegado a los 38. En Zona Universitaria, hacia el mediodía los termómetros ya han marcado cifras tan altas como 39,6 grados.

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El Ayuntamiento de Barcelona ha activado la fase de alerta por calor muy intensa y ha anunciado el despliegue de medidas como el envío de mensajes SMS a más de 11.800 personas especialmente vulnerables, con recomendaciones y consejos para hacer frente a las altas temperaturas. Además, según explican desde el consistorio, se desplegarán equipos de calle para informar sobre la red de refugios climáticos y repartir agua. La situación de calor extremo ha obligado a desplegar medidas para proteger a los más vulnerables de las altas temperaturas. Según afirma el consistorio, durante las próximas horas se llevarán a cabo actuaciones en la vía pública en coordinación entre los Servicios de Intervención en el Espacio Público, el Centro de Urgencias y Emergencias Sociales (CUESB) y la Cruz Roja. El objetivo de este operativo, afirman, es reducir el impacto del calor extremo en la salud, especialmente entre los colectivos con mayor riesgo frente a las elevadas temperaturas como es el caso de las personas mayores, los ciudadanos sin hogar o los vecinos de barrios más vulnerables al calor.