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Formación docente

Uno de cada cuatro maestros y profesores aprovecha el mes de julio para formarse

Un docente sustituto o un interino sin adjudicación de destinación provisional para todo el curso puede cobrar el mes de julio si hace 30 horas de formación reconocida

El 71% de los docentes que hacen estas formaciones voluntarias, pero reconocidas como méritos (el 77% del total), los hacen durante el curso escolar, entre septiembre y junio

Las familias denuncian el "desierto" de casals y colonias en agosto: "¿Qué hacemos con los niños los que trabajamos?"

Pasillo de una escuela vacía.

Pasillo de una escuela vacía. / Marc Asensio Clupes

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Solo uno de cada cuatro de los docentes que siguen cursos de formación permanente -los que reconoce el Departament de d'Educació i Formació Professional (FP) como méritos- los realizan durante el mes de julio, según datos de la conselleria correspondientes al curso 2024-2025 adelantados por Catalunya Ràdio a partir de una petición de Transparencia al Govern. El otro 71% de los docentes que hacen estas formaciones voluntarias [el 77% del total según la misma información], los hacen durante el curso escolar (es decir, entre los meses de septiembre y junio).

Los datos muestran que esta tendencia a realizar la formación fuera del mes de julio, cuando ya no hay clases en los centros educativos, se mantiene estable en los últimos años y se explica por motivos como la conciliación familiar o el propio formato de estos cursos. Hay una excepción: los sustitutos e interinos sin adjudicación de destinación provisional para todo el curso.

Cuestión de "méritos"

En Catalunya, un docente sustituto o un interino sin adjudicación de destinación provisional para todo el curso que no tiene nombramiento en julio y agosto puede cobrar julio si se le formaliza el nombramiento del mes de julio. Para ello debe cumplir requisitos: haber trabajado seis meses o más hasta el 30 de junio y al menos un día entre abril, mayo o junio. Además, ese nombramiento comporta la obligación de hacer en julio 30 horas de formación reconocida.

Noticias relacionadas y más

Los méritos son "puntos" que la administración reconoce a un docente por su trayectoria profesional: cursos de formación permanente, años trabajados, titulaciones, cargos ocupados, idiomas u otras actividades valorables. No son un pago directo, sino una especie de "capital profesional" que puede contar en procesos administrativos. La conselleria tiene documentación específica sobre formación permanente del profesorado y formularios para que los aspirantes aleguen y valoren méritos en procedimientos docentes.

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