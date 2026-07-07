Movilidad
Trànsit propone cursos obligatorios de conducción segura para motoristas ante los 30 muertos registrados este año
El Servei Català de Trànsit busca complementar la formación de autoescuela con cursos de conducción segura para abordar los malos hábitos al volante
El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, ha propuesto a la DGT impartir de forma obligatoria cursos de conducción segura para los motoristas de gran cilindrada, un colectivo que ven con preocupación tras las 30 víctimas mortales registradas en lo que va de año en carreteras catalanas.
En declaraciones a los medios este martes, Lamiel ha afirmado que les "preocupa mucho" esta cifra, así como el tipo de accidente en el que mueren los motoristas, ya que normalmente son salidas de vía, caídas y choques frontolaterales porque se van hacia un lado.
"Vemos que hay una falta de pericia o debilidad del conductor en este tipo de accidente. Si a esto le sumas que cada vez hay más personas que se sacan el permiso A para conducir motos de gran cilindrada, creemos que estas personas necesitan formarse", ha explicado.
Así, ha abogado por "conectar formaciones" y complementar el curso de la autoescuela para el permiso A con la formación obligatoria sobre conducción segura, que ayuda a ver qué vicios o malos hábitos puede desarrollar un conductor al circular por carretera, según Lamiel.
Además de las autoescuelas, el director de Trànsit ha indicado que hay 8 centros de formación autorizados en Catalunya para poder ofrecer este tipo de cursos de forma "óptima".
- Dan Buettner, experto en longevidad: 'Las personas que más viven no solo hacen más ejercicio, están construyendo amistades
- La simultaneidad de incendios tensiona a los Bomberos: 'El de Sentmenat, de gran intensidad, es el que más preocupa
- Un 40% de los pacientes con cáncer de próstata reciben tratamientos que pueden favorecer la osteoporosis
- Las extrabajadoras despedidas del Institut Josep Carreras denuncian en Europa que no fueron protegidas tras alertar de las irregularidades
- Incendios forestales en Catalunya y resto de España, en directo | Última hora del fuego en la Bisbal
- Muere en un accidente de tráfico Iván Sanz, CEO de la bodega Dehesa de los Canónigos, junto a su mujer y dos hijos menores: sobrevive la pequeña de 9 años, herida grave
- Un niño de 9 años con coeficiente intelectual 146 gana las olimpiadas de matemáticas: 'Todos somos genios, solo que cada uno es especial en algo diferente
- Una incidencia en la estación del aeropuerto obliga a los trenes de la R2 Nord a iniciar y finalizar el recorrido en El Prat