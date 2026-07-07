Trànsit propone cursos obligatorios de conducción segura para motoristas ante los 30 muertos registrados este año

El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, ha propuesto a la DGT impartir de forma obligatoria cursos de conducción segura para los motoristas de gran cilindrada, un colectivo que ven con preocupación tras las 30 víctimas mortales registradas en lo que va de año en carreteras catalanas.

En declaraciones a los medios este martes, Lamiel ha afirmado que les "preocupa mucho" esta cifra, así como el tipo de accidente en el que mueren los motoristas, ya que normalmente son salidas de vía, caídas y choques frontolaterales porque se van hacia un lado.

"Vemos que hay una falta de pericia o debilidad del conductor en este tipo de accidente. Si a esto le sumas que cada vez hay más personas que se sacan el permiso A para conducir motos de gran cilindrada, creemos que estas personas necesitan formarse", ha explicado.

Así, ha abogado por "conectar formaciones" y complementar el curso de la autoescuela para el permiso A con la formación obligatoria sobre conducción segura, que ayuda a ver qué vicios o malos hábitos puede desarrollar un conductor al circular por carretera, según Lamiel.

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Además de las autoescuelas, el director de Trànsit ha indicado que hay 8 centros de formación autorizados en Catalunya para poder ofrecer este tipo de cursos de forma "óptima".