Trànsit intensifica el control de ciclistas y patinetes eléctricos hasta el domingo

El Servei Català de Trànsit (SCT) impulsa desde este lunes y hasta el próximo domingo una campaña policial de vigilancia de conductas de riesgo de ciclistas y usuarios de vehículos de movilidad personal (VMP), según ha informado este lunes en un comunicado.

Durante 7 días, en coordinación con Policías Locales de Catalunya, los agentes controlarán, en el caso de las bicicletas, distracciones, circulaciones de riesgo y estacionamientos indebidos, además de vigilar que los usuarios usen el casco homologado y respeten semáforos, pasos de peatones y señales de tráfico.

Patinetes eléctricos

En cuanto a los Vehículos de Movilidad Personal, el comunicado recuerda a los conductores que "están obligados a cumplir las normas y señales de tráfico como cualquier otro vehículo", así como especifica que no pueden superar los 25 km/h y que no pueden llevar a un acompañante.

Otro factor que los agentes revisarán es la inscripción de los patinetes eléctricos y VMP en el Registro Nacional de Vehículos y la contratación de un seguro de responsabilidad civil.

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En la última campaña policial, llevada a cabo en mayo de este año, en una semana se pusieron un total de 381 denuncias a ciclistas, 244 de las cuales fueron por distracciones, y 1.239 denuncias en relación con patinetes eléctricos, siendo la mayoría por las condiciones de circulación del vehículo.