Los testimonios de la urbanización más afectada por el incendio de Anoia: "No ha quedado nada, pero afortunadamente solo eran cosas materiales"

Los vecinos de la urbanización Les Garrigues, la más afectada por el incendio de Anoia, estaban durante las primeras horas de la mañana intentando saber cómo estaba su casa.

En la mayoría de los casos tuvieron que salir huyendo. Sandra nos explicaba que estaba a punto de entrar en la piscina con su hijo cuando vieron que tenían el incendio encima. Cogieron el coche y se marcharon hacia La Pobla de Claramunt solo con lo que llevaban puesto: los bañadores, la toalla y los móviles. A algunos vecinos ahora se les ha permitido entrar, pero se les advierte que, si entran, tendrán que quedarse confinados o coger lo imprescindible y volver a marcharse.

Estos vecinos han ayudado a informar al resto del grupo de la urbanización, se han pasado imágenes y así Sandra, por ejemplo, ha podido saber que su casa se ha salvado, pero se ha quemado todo el patio, todo el jardín y un cobertizo que tenían. "No ha quedado nada", nos dice, "pero afortunadamente, solo eran cosas materiales".

Manuel Comino bajaba a las 11 horas a pie desde la urbanización Les Garrigues, con su hermano y cuatro perros. En su caso, es lo único que le ha quedado de su propiedad. Su parcela se ha quemado por completo y allí había una casa que ha resistido, la de su hermano, pero él vivía en una 'mobil-home', que ha quedado totalmente calcinada. Lo ha perdido todo. Cuando se lo hemos preguntado, se ha puesto a llorar.

El cruce de la carretera que da acceso a Les Garrigues está controlado por los Mossos d'Esquadra y, delante, un nutrido grupo de una treintena de personas espera a que les den permiso para subir. De hecho, son los propios Mossos quienes los acompañan hasta sus casas.

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La Pobla de Claramunt está sin luz desde ayer a las 6 de la tarde. Por eso, todos los establecimientos están cerrados. Algunos de los afectados habrían querido ir, por ejemplo, a una entidad bancaria donde tenían el seguro de la casa de Les Garrigues y, evidentemente, se la han encontrado cerrada. Parece que haya nevado, ya que todas las calles están llenas de ceniza y los coches han quedado blancos por la misma.

Fuente: Regió7