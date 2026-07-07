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Así es el santuario espiritual de la mujer del alcalde de Nueva York en Mallorca

The Women Sanctuary ha elegido una casa rústica en plena Tramuntana con espectaculares vistas

Este es el santuario espiritual en Mallorca elegido por la esposa del alcalde de Nueva York

Este es el santuario espiritual en Mallorca elegido por la esposa del alcalde de Nueva York / Instagram/The Women Sanctuary

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Montse Terrasa

Palma
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The Women Sanctuary se presenta como "un retiro dirigido por mujeres, creado por mujeres y dedicado a mujeres de todos los ámbitos”, con arraigo en la tradición islámica, fundado por la artista y fotógrafa Rym Nur. En Mallorca, donde todo apunta que ha estado Rama Duwaji, la esposa del alcalde de Nueva York, esas jornadas espirituales sobre Las plantas del Corán han tenido lugar del 1 al 6 de julio en una casa situada en la serra de Tramuntana con espectaculares vistas al mar.

Las imágenes que The Women Sanctuary ha publicado en sus redes sociales sobre el ‘santuario’ elegido en Mallorca muestran una casa en Deià, construida en piedra, totalmente reformada, de estilo rústico y sin apenas decoración. Allí, las asistentes al retiro, que como el resto tiene plazas limitadas, han participado de las actividades en torno a plantas sagradas según el Corán y han disfrutado de los banquetes preparados por un chef.

“Volveremos a uno de nuestros lugares más queridos, uno de los favoritos entre nuestros asistentes al retiro, flotando sobre el azul y descansando bajo los olivares centenarios de antigüedad”, anunciaba hace unas semanas The Women Sanctuary, que ha realizado más de un retiro espiritual durante junio y los primeros días de julio.

The Women Sanctuary utiliza residencias lujosas en distintos lugares para realizar sus retiros espirituales, ya que el perfil de asistentes que atrae es de alto nivel y procedentes de ciudades como Nueva York, Londres o El Cairo, según recoge un artículo sobre esta organización publicado en Vogue Arabia.

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La web de este santuario espiritual ofrece escasa información, pero anuncia que los próximos retiros les llevarán a Córcega, Oporto y Zanzíbar. Todos ellos con plazas agotadas.

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Fuente: Diario de Mallorca

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