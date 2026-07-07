Los pisos de alta gama ganan presencia en Vigo: crecen las ofertas de viviendas con precios que parten desde el medio millón de euros

Las apuestas que están viendo la luz en Vigo de las promotoras urbanísticas parecen cada vez más a menudo querer llegar a un público con un poder adquisitivo más elevado. Así lo demuestran licencias autorizadas en los últimos meses por la Gerencia de Urbanismo como la que transformará en Marqués de Valladares el icónico edificio conocido como «Torre de Cristal», que se utilizaba para oficinas, en 38 viviendas de gama alta, o la que dará cobertura a un proyecto de 34 pisos en el número 65 de García Barbón, pero también otras como la que tiene en tramitación Pipa Real Estate en la también céntrica Doutor Cadaval. Ya en comercialización en la plataforma Idealista, el proyecto se anuncia como «una promoción residencial única compuesta por tan solo cuatro viviendas exclusivas», cuyos precios oscilan entre los 500.000 y los 900.000 euros.

Son cuatro de los casi dos centenares de viviendas colectivas que, en estos momentos, están a la venta con un precio de salida de al menos 500.000 euros. Así, los pisos que se ofrecen por un mínimo de medio millón de euros representan en la plataforma más utilizada para explorar posibles compras inmobiliarias en estos momentos uno de cada seis anuncios, cerca del 16% del total. Esas cifras, con todo, no son siempre el precio definitivo en el que se cierra la operación, dado que los compradores suelen exprimir al máximo la capacidad de negociación para tratar de lograr rebajas.

«Buscamos hacer una reforma ambiciosa para poner en valor este edificio», confirman los promotores de la rehabilitación proyectada en el número 24 de Doutor Cadaval, un edificio en mal estado desde hace tiempo al que buscan dar una segunda vida «combinando el encanto de la arquitectura tradicional con materiales de alta calidad y soluciones constructivas de última generación». Aunque todavía están a la espera de que el Concello apruebe la licencia para intervenir en el inmueble, confían en que una vez arranque la obra pueda culminarse en unos 15 meses. Lamentan, eso sí, que el visto bueno se esté demorando más de lo previsto al requerírseles correcciones en la propuesta.

El piso más caro que se oferta requiere 1,8 millones

Estas cuatro viviendas se encuentran en pleno centro de Vigo, precisamente la zona en la que se concentran la mayor parte de los pisos cuyo precio de salida se sitúa en al menos medio millón de euros, aunque la subida constante de los precios está provocando que cada vez sean más los inmuebles que se ofrecen a esas cantidades en puntos más alejados del corazón de la ciudad como pueden ser Teis, la zona de Balaídos o parroquias ya más exclusivas como Canido o San Miguel de Oia, donde se concentra buena parte del mercado inmobiliario de lujo.

El desembolso más elevado que se requiere por un piso a día de hoy en la ciudad asciende a 1,8 millones de euros, cifra en la que se ha tasado un dúplex situado en la plaza Francisco Fernández del Riego de 494 metros cuadrados. Además de este inmueble, alrededor de una treintena se anuncian por un importe que no baja del millón de euros, prácticamente todos en calles del centro como Príncipe, Colón o Policarpo Sanz, pero también a pie de Ría en Canido. Su tamaño o las vistas al situarse principalmente en plantas altas son algunas de las características que se resaltan para atraer a posibles compradores o inversores.

Frenazo

Cada vez menos operaciones formalizadas, pero más caras. Podría ser el breve resumen de la situación que atraviesa en el arranque de año el mercado de la compraventa de vivienda en Vigo, siguiendo la estela de lo que se puede detectar también en Galicia y España. El Portal Estadístico del Notariado acaba de actualizar los datos correspondientes al mes de abril, en el que se formalizaron ante notario en Vigo apenas 153 operaciones de venta de inmuebles residenciales, la cifra más baja en un mes en años, lo que no ha impedido que el metro cuadrado de los bienes transferidos se situase en el cuarto mes del año en 2.372 euros el metro cuadrado, 30 euros por encima de la media registrada en el último año.

Este frenazo al cierre de abril en las transacciones inmobiliarias prolonga la tendencia que ya se atisbaba en el primer trimestre tras un 2025 que se había cerrado con un importante crecimiento del 5% en las operaciones formalizadas, una subida que iba de la mano de un alza de precios que, ya en este ejercicio, parece haber echado atrás a muchos interesados en una vivienda en propiedad. En abril, el precio medio de las ventas cerradas se situó ya muy cerca de los 250.000 euros.

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La reactivación de la construcción en los últimos años y los efectos que se esperan de los proyectos que surgen al amparo del nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal están llamados a ampliar significativamente y conseguir que los precios puedan ir bajando progresivamente para ampliar las oportunidades residenciales a los vigueses.