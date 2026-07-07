La ola de calor deja al menos cuatro récords absolutos de temperatura en Catalunya y máximas de 43,7 grados

Este martes, Catalunya ha activado por primera vez en lo que llevamos de año avisos de nivel rojo por calor extremo ante la previsión de temperaturas excepcionalmente altas incluso para la época. Y tal y como apuntaban los pronósticos, el calor de esta jornada ha sido extraordinario. Los registros apuntan a que este martes se han alcanzado máximas de hasta 43,7 grados en localidades como Vinebre, en la Ribera d'Ebre, donde se han registrado algunas de las cifras más altas de toda España. El Servei Meteorològic de Catalunya, por su parte, confirma que a lo largo de esta jornada se han batido al menos cuatro récords absolutos de temperatura en las estaciones de su red. En el Pantà de Riba-roja, en Torroja del Priorat, Ascó y Margalef se han alcanzado las temperaturas más altas desde hace, como mínimo, veinte años atrás, cuando se iniciaron los registros en estas localidades.

Los registros confirman que durante esta jornada se han superado los 40 grados en decenas de localidades catalanas. También se ha observado un aumento de los termómetros respecto al día anterior, cuando el calor escaló de forma considerable pero no superó la barrera de los 42. Menos de 24 horas más tarde, según constatan las estaciones de la red catalana, esta marca se ha superado de largo en puntos como Lleida, Sant Romà d'Abella y Pantà de Siurana, entre otras. Los mapas confirman que en la zona de Ponent, convertida este miércoles en el epicentro catalán del calor, se han registrado temperaturas de entre 42 y casi 44 grados en gran cantidad de localidades.

En esta tercera jornada de la ola de calor, donde se habían activado avisos de nivel rojo por altas temperaturas en varias comunidades de España, se han registrado valores tan extremos como los 44,1 grados observados en Xàtiva, en València, o los 43,9 en Carcaixent. A nivel español, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), más del 60% de las estaciones de la red han marcado temperaturas por encima de los 35 grados y hasta un 20% se han situado por encima del umbral extremo de los 40.

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Los modelos apuntan a que el calor seguirá escalando en las próximas horas y alcanzará su pico a lo largo del miércoles. Durante esa jornada, que ya se perfila como la más cálida de lo que llevamos de verano, se han activado avisos de nivel rojo por altas temperaturas en al menos la mitad de las comarcas catalanas. En el Ponent de Lleida y en el litoral y prelitoral central se han activado avisos por calor nocturno ante la previsión de madrugadas más que tórridas y termómetros que no bajarán de los 26 grados. Después, a lo largo del día, hay activados avisos de nivel rojo, naranja y amarillo en todo el territorio, sin excepción, ante la previsión de temperaturas por encima de los 40 grados en decenas de municipios. Los avisos más severos se pondrán en marcha de cara al mediodía y se mantendrán encendidos hasta como mínimo la noche.