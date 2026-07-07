El arzobispo de Rabat se aparta del cargo tras ser acusado de agresión sexual por varias mujeres

Al menos cinco mujeres acusaron al cardenal español Cristóbal López Romero, arzobispo de Rabat, de agresión sexual, según fuentes cercanas al caso y testimonios de las víctimas obtenidos por la agencia AFP. Las denuncias contra el religioso de 74 años son objeto de una investigación del Vaticano y llevaron el martes al cardenal a apartarse de sus funciones. López, considerado entre los candidatos posibles para suceder al papa Francisco en el cónclave de 2025, niega los hechos. Fuentes judiciales marroquíes consultadas por EFE afirmaron que no existe registro de denuncias contra el arzobispo en la Justicia del país.

La agencia AFP se entrevistó con una jubilada que colaboraba activamente con la Iglesia, que no autorizó a revelar en esta fase el contenido de su testimonio, pero se refiere a repetidas agresiones sexuales. También consultó el testimonio escrito de otra mujer, enviado a la nunciatura apostólica, la embajada del Vaticano en la capital marroquí.

Esta acusa al cardenal de "gestos físicos" que ella "percibió como inapropiados", entre ellos "abrazos particularmente insistentes y prolongados" y "un intento de acercamiento físico que podría asimilarse a un intento" de besarla, del que dice haber escapado.

Una fuente dentro de la diócesis también indicó a la AFP haber sido informada de que al menos otras tres mujeres dijeron haber sido víctimas de "hechos similares", comentarios expresados en particular en el marco de la confesión.

"Paso atrás"

Cristóbal López Romero ha anunciado este martes su decisión de "dar un paso atrás" y apartarse de sus funciones religiosas publicas y de los actos pastorales mientras la Iglesia católica investiga denuncias por presuntos abusos sexuales. "No he cometido ninguna agresión, ni violencia ni acoso sexual", afirmó López Romero en una breve declaración a EFE.

"Se me acusa de comportamientos inapropiados hacia mujeres adultas. Esta situación ha llevado a la Iglesia a abrir una investigación preliminar. Dicha investigación está en curso y se encuentra en manos de las instancias romanas de la Iglesia, con las que coopero", señala en un comunicado de la Archidiocesis de Rabat.

"Durante este periodo de investigación, para no entorpecerla, me apartaré, no presidiré ninguna celebración pública ni intervendré en ninguna actividad pastoral, y lo comprenderán", continúa el comunicado.

"Este acontecimiento nos sacude a todos. Como arzobispo, soy plenamente consciente de las dificultades que esto provoca y de las legítimas preguntas que puede suscitar en todos. Por ello, quiero que los miembros de la comunidad diocesana sean informados de ello desde ahora", agrega el cardenal.

Elegidos por el Papa, los cardenales forman el círculo restringido de los más altos dignatarios de la Iglesia, encargados de asistirlo en su gobierno. Los que tienen menos de 80 años participan también en el cónclave para elegir a su sucesor.

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Durante el cónclave de mayo de 2025, López Romero figuraba entre los cardenales más visibles e influyentes y varios medios incluso lo habían presentado como un "papable", término que designa a los cardenales considerados como los que tienen más posibilidades de ser elegidos Papa.