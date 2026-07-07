Incendios
Se investiga si el incendio que ha quemado unas 500 hectáreas en la comarca de Anoia ha sido provocado por actividad humana
En La Pobla de Claramunt, el incendio ha calcinado por completo dos empresas y el punto limpio
Eduard Font Badia
Los Agentes Rurales siguen sin aclarar las causas de un incendio que ya ha quemado 500 hectáreas y del que lo único que han descartado han sido las causas naturales. Por tanto, se podría hablar de intervención humana, voluntaria o involuntaria. El fuego comenzó en el término municipal de Carme, pero rápidamente se propagó hacia el término de La Pobla de Claramunt, no muy lejos de la urbanización afectada.
El alcalde de La Pobla de Claramunt, Antoni Mabras, reconocía este mediodía que dos empresas del polígono de Els Plans d'Arau han quedado "completamente afectadas", así como el punto limpio. Y otras dos naves han sufrido afectaciones parciales.
Por su parte, la alcaldesa de Vilanova del Camí y presidenta del Consejo Comarcal de Anoia, Noemi Trucharte, decía que "se ha trabajado muy bien porque, de un potencial de 6.000 hectáreas, solo se han quemado unas 500 y, afortunadamente, nadie ha resultado herido".
Para Trucharte, ahora tocará recuperarse. Dentro de unos días visitará la zona el consejero de Empresa de la Generalitat, sobre todo para ver cómo se puede ayudar a las empresas quemadas. Y, de hecho, esta misma mañana también estará allí la consejera de Interior, Núria Parlón. Las autoridades y los mandos de los diferentes cuerpos esperan en el centro de mando medio que se ha instalado en el polideportivo de La Torre de Claramunt.
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Fuente: Regió7
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